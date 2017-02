Online-Kochshow in Übergrösse: «Hellthy Junk Food»

Wenn JP Lambiase und seine Julia Goolia zusammen kochen ist das nichts für Gesundheitsfanatiker. Die beiden betreiben seit ein paar Jahren einen Youtube-Channel, auf dem sie Junk Food Rezepte nachkochen – in Übergrösse. So wird aus dem schnellen «Grilled Cheese Sandwich» ganz schnell ein Toastgericht, das eine ganze Familie ernähren könnte. Vielleicht sogar zwei Mal.

Jedes Video ihrer XXL-Kreationen begeistert tausende von Zuschauern, ein paar Videos haben locker über eine Million Aufrufe angehäuft.

Der Sendungsname «HellthyJunkFood» ist ein Wortspiel aus gesund und höllisch. Auf die Idee kam der Erfinder JP, als er begann sich gesünder zu ernähren. «Die schmerzhafteste Erfahrung meines Lebens», schreibt er auf seiner Homepage. Um das auszugleichen kreiert er die überdimensionalen Gerichte für seinen «Cheat Day» – also ein Tag in der Woche, an dem alles erlaubt ist.

Zum Nachkochen vielleicht nicht gerade geeignet, zum Zuschauen aber grandios. Überzeugen Sie sich selbst: