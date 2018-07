Passend im Sommer: Spaghetti alla puttanesca

Gut vorbereitet sein ist die halbe Miete.

Zutaten für 4 Personen

6 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen, in Scheiben

1 Dose Sardellenfilets

1 Peperoncino, in Streifen

2 EL Tomatenmark

500g Cherry Tomaten, durchgeschnitten

100g schwarte Oliven (entsteint), in Scheiben geschnitten

2 EL Kapern

1 Spritzer Zitronensaft

2 EL Weisswein

Salz + Pfeffer

500g Spaghetti

Zubereitung

Das Öl in der Pfanne heiss werden lassen. Den in Scheiben geschnittenen Knoblauch, die gehackten Sardellen und die Peperoncino-Streifen (je nach Schärfe belässt man die Kerne, sonst werden sie entfernt) anbraten. Das Tomatenmark dazugeben und alles schön vermengen. Die gehälfteten Cherry-Tomaten dazu geben, Hitze etwas reduzieren. Die Oliven und Kapern dazu geben. Einen Spritzer Zitrone und den Weisswein dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Spaghetti und stark gesalzenen Wasser kochen. Ein Tipp, damit sie nicht zusammenkleben. Beim Abgiessen in ein Sieb. Eine Tasse des Abgusswassers auffangen. Die Spaghetti aus dem Sieb zurück in die Pfanne geben und die Tasse mit dem Salzwasser darübergeben und die Spaghetti gut mit dem Wasser verrühren. So kleben die Spaghetti nie mehr zusammen.

Eine Portion Spaghetti in den Teller geben und einen grossen Löffel der Puttanesca-Sauce dazugeben. Et voilà.

barfi.ch wünscht «Guten Appetit»!