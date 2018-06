Projekt «Nestwood» gewinnt den Hotel Innovations-Award

«Das Hotel-Projekt 'Nestwood' steht exemplarisch für die Innovation in der Hotellerie» würdigt Daniel Borner, Direktor von GastroSuisse, das vorbildhafte Konzept. «Mit einer neuartigen Idee, einer klaren Positionierung sowie starkem Erlebnischarakter vereint es die Bausteine, welche heutzutage erfolgversprechend sind», begründet er die Auszeichnung.

Mit «Nestwood» plant die 2015 gegründete Nestwood AG ein einzigartiges und qualitativ hochstehendes Beherbergungsangebot, das acht Baumhütten mitten im Wald vorsieht inklusive Wellness- und Seminarmöglichkeiten. Die besondere Lage, welche ein aussergewöhnliches Erlebnis verspricht, gepaart mit dem hohen Komforteines Vier-Sterne-Hotels, soll als Alleinstellungsmerkmal wirken, welches dem zunehmenden Kundenbedürfnis nach Ruhe, Rückzug und Nähe zur Natur entspricht.

Die mit Branchen-Experten besetzte Jury des Hotel Innovations-Awards hat «Nestwood» aus über dreissig eingereichten Projekten ausgewählt. Für den Award nominiert waren auch das Hotel Waldhaus in Bettmeralp (VS), die Hotelkooperation Frutigland (BE) sowie das Langlaufzentrum Campra (TI). Gemeinsam ist allen nominierten Konzepten, dass sie auf eine klare Positionierung, Nachhaltigkeit und Kooperation setzen.

Der Gewinner des Hotel Innovations-Awards erhält ein individuelles Coaching für die Umsetzung des Konzepts im Wert von insgesamt 15'000 CHF. Weitere gute Konzepte werden mit einem Workshop bei der Weiterentwicklung unterstützt.

Ziel des Hotel Innovations-Awards ist es, Investitionen in innovative Hotel-Konzepte zu fördern und den Zugang zu Fremdmitteln zu ermöglichen. Kriterien bei der Vergabe des Awards sind unter anderem die Originalität des Geschäftsmodells, der Mehrwert für den Kunden, die regionale Stärkung der Wertschöpfung sowie die Wirtschaftlichkeit. Der Hotel Innovations-Award 2018 wurde im Rahmen des Hotel Innovations-Tages im Best Western Hotel Spirgarten in Zürich verliehen.