René Schudel rockt mit Marc Amacher die Küche

«Ich koche so wie ich bin – etwas zerstreut, aber mit viel Energie und Kreativität», sagt der sympathische Berner Blues-Musiker Marc Amacher (32), der in der letzten Staffel von The Voice of Germany das Publikum begeisterte. Er ist einer der Gäste in der neuen Staffel von «Schudel on the Rocks», der Kochshow, in der René Schudel zusammen mit Musikern kocht. Zu Hause koche zwar meistens seine Frau, aber ab und zu tauscht auch er die Gitarre mit dem Kochlöffel ein, verrät Marc Amacher.

Zusammen essen sei bei ihm in der Familie wichtig: «Wir setzen uns bewusst an den Tisch und essen nicht vor dem Fernseher.» Beim Essen komme die Familie zusammen und tausche sich aus. Er erinnere sich gut an die Zeit, als er noch klein war: «Ich liebte die Kartoffelsuppe meiner Urgrossmutter, eine so tolle Suppe habe ich seither nie mehr gegessen», erzählt Marc Amacher.

In der Sendung steht zwar das Essen im Mittelpunkt, trotzdem erfährt man das eine oder andere über die Musiker. «Kochen hat eine interessante Wirkung auf meine Gäste – sie sind sehr offen und locker – es ist ein Vergnügen, sie so kennenzuler- nen», sagt René Schudel. Kochen und Musik würden halt nahe beieinanderliegen – beides kreativ und emotional. «Die Idee zur Show kam, weil ich mich selbst sehr für Musik interessiere – von Klassik, über Rock bis zu Electro – bei mir zu Hause läuft immer Musik», verrät René Schudel.

Und wie hat die Berner-Oberländer-Kombi funktioniert? «Wir haben uns bestens er- gänzt und die Küche zusammen gerockt. Die war danach zwar nicht grad renovati- onsbedürftig, aber wir haben schon etwas ‹rumgesaut›», sagt Marc Amacher scherzhaft.

«Schudel on the Rocks» läuft ab dem 5. April 2017 immer mittwochs um 18.00 Uhr auf ProSieben. Wiederholungen samstags um 18.10 Uhr und montags um 12.25 Uhr.