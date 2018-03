Schon Rambutan probiert?

Der Rambutanbaum (Nephelium lappaceum) gehört zur Familie der Seifenbaumgewächse – deren Name glücklicherweise nichts mit dem Geschmack zu tun hat – und ist in ganz Südostasien verbreitet. Das saftige Fruchtfleisch ist milchig-weiss und schmeckt je nach Sorte erfrischend süss bis süss-säuerlich. Manche erinnert das Aroma entfernt an Weintrauben.

Im Innern befindet sich ein länglicher Samen, der roh nicht essbar ist. Das Fruchtfleisch enthält Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Vitamin C (50 bis 70 mg pro 100 g) und die Mineralstoffe Kalzium und Eisen. Vor dem Verzehr wird die Schale einfach mit den Fingern geöffnet oder an der Seite vorsichtig eingeschnitten, um das Fruchtfleisch aus der Schale zu lösen.

Die Hauptproduzenten der exotischen Frucht sind Thailand, Indonesien und Malaysia. Der immergrüne Baum wird bis zu 20 Metern hoch. Die runden bis ovalen Früchte hängen in Büscheln zu 10 bis 20 Stück an langen Stielen. Sie haben eine rote bis orangerote Schale, die von weichen, biegsamen Stacheln besetzt ist. Das hat der Rambutan auch ihren Namen verliehen, denn auf Malaiisch heisst Haar «rambut». Im Innern ist die Rambutan der hierzulande bekannteren Litschi sehr ähnlich.

Die Rambutan ist ganzjährig im Handel zu finden – etwa in Asienläden und grösseren Supermärkten. Allerdings kommen frische Früchte nur sporadisch und in kleineren Mengen auf dem Luftweg nach Deutschland. Das liegt daran, dass die Rambutan reif gepflückt werden muss und nach der Ernte nicht gut lagerfähig sind. Rasch trocknen Stacheln und Fruchtschale aus. Dann verfärben sich die Früchte bräunlich und sind nicht mehr verkaufsfähig, obwohl die Essqualität noch gut sein kann.

Auch Konserven mit geschälten und entsteinten Früchten sind erhältlich, die teilweise mit Ananasstückchen kombiniert werden. Mit frischen Früchten kann die Rambutan aus der Dose allerdings geschmacklich nicht mithalten.

Baizer