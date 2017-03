Schweizer trinken weniger Mineralwasser und Erfrischungsgetränke

Grund dafür sei das Wetter, sagte der Generalsekretär des Verbandes Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten, Marcel Kreber, am Freitag vor den Medien in Zürich. Der Juli 2015 sei sehr heiss gewesen: "Der Ausstoss war um 35 Prozent höher als in den Juli-Monaten der Vorjahre."

Handkehrum habe der September 2016 sehr hohe Temperaturen gehabt, sagte Kreber. Die Schweiz erlebte den drittwärmsten September seit Messbeginn im Jahr 1864.

Ganz leichter Rückgang

Insgesamt schrumpfte der Mineralwassermarkt ganz leicht um 0,1 Prozent auf 964,1 Millionen Liter. Dabei sank der Inlandausstoss um 3,1 Prozent auf 560,7 Millionen Liter.

Die Importe stiegen dagegen um 3,9 Prozent auf 409,5 Millionen Liter. Über 90 Prozent der importierten Mineralwässer stammten aus Italien und Frankreich. Aus Deutschland kamen gut 8 Prozent. Darunter befinden sich auch Mineralwassermarken aus Quellen ganz in der Nähe der Schweiz wie Evian oder San Pellegrino, die Nestlé gehören.

Trotz des Rückgangs bleibe das Mineralwasser das beliebteste kalte Getränk der Schweiz, hielt der Verband fest.

Weniger Softdrinks gefragt

Bei den Erfrischungsgetränken war der Rückgang deutlicher, wobei hier Eistee, Fruchtsäfte, Energydrinks und isotonische Getränke nicht mitgerechnet sind. Pro Kopf wurden noch rund 69 Liter getrunken. Das sind über 4 Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Einfluss des Wetters bei den Erfrischungsgetränken sei geringer. Ab 28 Grad würden viele Menschen statt Softdrinks oder Bier Mineralwasser trinken.

Im letzten Jahr sei der Verbrauch erstmals unter die Marke von 70 Litern gefallen, sagte Kreber im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda. 2007 wurden pro Kopf noch 10 Liter mehr getrunken. Der Rückgang seither belief sich auf beinahe 13 Prozent.

Gründe könnten veränderte Lebensgewohnheiten sein, sagte Kreber. Die Menschen würden mehr Sport betreiben als früher. Zudem werde beim Mittagessen in den Restaurants vermehrt Mineralwasser getrunken.

Steuer abgelehnt

Angesichts des Rückgangs lehnt der Verband auch eine Steuer auf Süssgetränken ab, wie sie die Regierung im Kanton Waadt als Gegenvorschlag für eine Initiative plant. Damit soll eine obligatorische Zahnversicherung finanziert werden.

Es bestehe kein Zusammenhang zwischen Süssgetränken und Übergewicht: So habe zwar die Zahl übergewichtiger Menschen in der Schweiz gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) in den letzten Jahren stark zugenommen.

Gleichzeitig sei aber der Konsum von Erfrischungsgetränken deutlich zurückgegangen, sagte Kreber. Erfrischungsgetränke würden in Europa weniger als 3 Prozent der durchschnittlichen Kalorienzufuhr pro Tag ausmachen.

Zudem sei eine Steuer nur auf Süssgetränken ungerecht. Obwohl es in vielen Lebensmitteln Zucker gebe, wolle die Waadtländer Regierung den Akzent nur auf ein Produkt legen, argumentierte der Verband vor kurzem.

Stigmatisierung eines Produkts

Dies sei eine Stigmatisierung einzelner Lebensmittel und ein zu simpler Ansatz. Karies, Übergewicht oder Diabetes haben viele Ursachen, wie mangelnde Mundhygiene, unausgewogene Ernährung oder wenig Bewegung. "In der Prävention braucht es daher ein gesamtheitliches Vorgehen und nicht Sondersteuern unter dem Deckmantel der Prävention", sagte Kreber.

Zudem sei die Wirksamkeit einer solchen Steuer nicht erwiesen. Diese könnte zu unerwünschten Ausweichreaktionen beim Ernährungsverhalten oder beim Einkaufstourismus führen.

Insgesamt nahm der Verkauf von Erfrischungsgetränken im vergangenen Jahr in der Schweiz um 3,5 Prozent auf 582,3 Millionen Liter ab. Die Inlandproduktion fiel um 3,3 Prozent auf 489 Millionen Liter, während die Importe lediglich leicht um 0,7 Prozent auf 132 Millionen Liter abnahmen. Ein Drittel der Importe von Erfrischungsgetränken stammt aus Deutschland vor Italien (27,5 Prozent) und Frankreich (13,1 Prozent).