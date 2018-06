Sommerzeit ist Kirschenzeit: Schwarzwälder Kirschbecher mit Quark

"Osteria Francescana" in Modena zum weltbesten Restaurant gekürt

Der Gourmet-Tempel "Osteria Francescana" im italienischen Modena ist erneut zum besten Restaurant der Welt gekürt worden. Küchenchef Massimo Bottura erhielt den Preis der Fachzeitschrift "Restaurant" am Dienstag bei einer Zeremonie in Bilbao in Spanien.