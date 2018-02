Südkorea: Am Speiseplan liegt Europa im Trend

"Dos & Dont's"

Zu grosse Direktheit ist in Südkorea nicht angesagt, Zurückhaltung und Höflichkeit hingegen schon. Für Erstaunen könnte hingegen sorgen, dass Gäste, die man zu sich nach Hause eingeladen hat, oft einfach eine weitere Person mitbringen, ohne den Gastgeber vorher darüber zu informieren. Was die Sprache betrifft, so kommt man mit Englisch gut durch, solange man sich im städtischen Bereich bewegt.

Essen und Trinken

Inzwischen gibt es in Südkorea viele westliche Restaurants und Fastfood-Ketten. Auch europäische Speisen dominieren immer mehr, von italienischer bis französischer Küche und sogar Würste aus Deutschland sind angesagt. Wirklich traditionelle Speisen sind dafür besonders in den Städten immer schwerer zu finden. Wer koreanisches Essen in Wien gewohnt ist, wird sich in diesem Fall auf ein wenig mehr Schärfe gefasst machen müssen.

Trinksitten beim Alkoholkonsum

Man schenkt sich nicht selber nach, sondern das macht der Tischnachbar. Ebenso hält man sein Glas mit zwei Händen und dreht sich weg, wenn man trinkt und falls das Gegenüber einen höheren Status hat oder älter ist. Jedoch wird es von Europäern nicht erwartet, diese Sitten zu kennen.

Respekt und Hierarchien

Das südkoreanische System ist immer noch sehr hierarchisch aufgebaut. Ein Umstand, der sich auch beim Essen auswirkt. So wartet man, bis der Älteste zu Essen begonnen hat, bevor man selbst anfängt. Grundsätzlich ist der Respekt vor dem Alter sehr ausgeprägt und es wird etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln erwartet, dass Jüngere den Älteren Platz machen. Innerhalb der Familie werden Eltern nicht beim Vornamen genannt, ebenso wenig die Vorgesetzten in der Arbeit.

Stadt und Land

Bevölkerungsdichte ist in Südkorea rund fünfmal höher als in Österreich. Fast die Hälfte der über 50 Millionen Einwohner leben in der grössten Metropole, der Hauptstadt Seoul und den umliegenden Städten. Ein Grossteil der Bevölkerung lebt in einer Grossstadt.

Nachtleben

In den Städten herrscht 24 Stunden-Betrieb und Karaoke ist hier weiterhin angesagt, aber nicht nur in der Nacht: Manche Lokale öffnen bereits um 9.00 Uhr. Im Gegensatz zu den Karaokelokalen in Wien hat man hier in einer Bar mehrere, voneinander getrennte Räume.