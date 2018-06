Top 200: Die besten Zürcher Restaurants

Damit man nicht den Überblick verliert, schnell und unkompliziert an die sympathischsten Restaurant-Adressen kommt, fahndeten in den letzten Wochen und Monaten die Tester von ZÜRICH GEHT AUS! um Chefredaktor Wolfram Meister nach neuen Restaurants und überprüften die bekannten guten, ob sie noch immer gleich gut sind. In Zürich und Umgebung. Ergebnis: Die 200 besten Zürcher Restaurants. Beschrieben und bewertet auf 254 Seiten.Gemütliche Beizen für Geniesser. Die schönsten Tische am See und im Grünen. Angesagte Trendsetter-Lokale. Empfehlenswerte asiatische Restaurants. Verführerische Italiener, ausgezeichnete Spanier. Gute Fast-Food-Betriebe. Spannende Weinlokale. Die allerersten Adressen für Feinschmecker. Die insgesamt 200 besten Zürcher Restaurants. Für jeden Geschmack das Richtige.

Welche Restaurants belegen in den 21 Kategorien die Spitzenplätze?

- In der Top-Liste der «Zürcher Trendsetter» schaffte es die «Widder Bar & Kitchen» auf Platz 1.Gleich dahinter belegen das «Löweneck», das «Josef» und das «Lotti» die Ränge 2, 3 und 4.- In der Top-Liste «Gemütliche Beizli für Geniesser» belegt das Restaurant «Drei Stuben» den ersten Platz. Vor dem «Hardhof» (Kreis 4) und «Z. alten Löwen» (Zürichberg).- In der Kategorie «Ab ins Grüne» liegt die «Trotte» in Berg am Irchel auf Platz 1.- Heiko Nieder, Chef de Cuisine in «The Restaurant» im «Dolder Grand» schaffte es in der Topliste «Grosse Küche für Gourmets» ein weiteres Mal auf Platz 1. Vor «Ecco» im «Atlantis by Giardino», «Rico's» in Küsnacht, Restaurant «Gustav» und «Mesa».- In der Kategorie «Genuss pur in den Quartieren» nimmt die «Caduff's Wine Loft» Rang 1 ein. Vor «Gamper», «Café Boy», «Du Théatre» und «Camino».- In der Kategorie «Verführung auf Italienisch - unkompliziert» steht die «Osteria Centrale» an der Nordstrasse auf Platz 1.Insgesamt 66 Restaurants wurden in der Ausgabe 2018 neu aufgenommen