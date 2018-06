Villa Merian gehört zu den 20 schönsten Hochzeitslocations der Schweiz

Die Villa Merian in den Merian Görten in Basel ist eine Location, die am diesjährigen Swiss Location Award mitgemacht hat – und dabei einen schweizweiten Spitzenplatz errungen hat. Auf Platz 11 in der Kategorie Hochzeitslocations wurde von Veranstalter, Besucher und Fachjury haben diese Location, umgeben von den wunderschönen Merian Gärten, gewählt.

Gemäss Simon Kohler, Geschäftsführer und Gastgeber der Villa Merian, ist die Auszeichnung «eine grosse Genugtuung und ein Zeichen der Anerkennung für alle Beteiligten». Entsprechend gross sei die Freude bei Betreibern, Kunden und Locationbesuchern.

Der Swiss Location Award® wurde dieses Jahr zum dritten Mal durch eventlokale.ch, das führende Eventportal der Schweiz, verliehen. eventlokale.ch unterstützt jeden Monat über 50'000 Veranstalter und Eventmacher aus der ganzen Schweiz bei der Suche von Locations und der Planung von Events.