Warum Starkoch Bourdain nie in Basel essen wird

Professionelle Köche und Köchinnen sind allesamt «harte Kerle», unzimperlich und breitschultrig, Grossmäuler. Entgegen der Mär vom liebevoll zubereiteten Mahl sind gute Köche getriebene, wahnsinnige, kompromisslose Menschen.

Die Küche ist kein Ponyhof

Lange hat das Fernsehen versucht, diese Tatsache mit dem hübschen Kleid eines Filmstudios zu vertuschen. Alfred Bioleks Wohlfühl-TV und Kochkumpel Jamie Oliver, all die komischen Typen mit Kinnbärtchen und Batik-Kopftüchern hatten mit der Realität in einer professionellen Küche aber so wenig zu tun wie Plüsch- und Braunbär. Mit der Fernseh-Vermarktung von Gordon Ramsays Wutausbrüchen erhielt das Genre dann auch den Gnadenstoss.

Da wird nichts «schonmal vorbereitet» mit einem Lächeln aus der Schublade gezogen. Im Gegensatz zu Damien Kleins Hell’s Kitchen (Tatort trifft David Copperfield trifft Nudelgericht) ist Ramsays Hölle auch wirklich eine.

Raus aus der Küche

Doch auch das zähnefletschende Zerpflücken von Möchtegern-Köchen vor laufender Kamera reichte nicht aus, die Furchtlosigkeit der Stars zu beweisen. Es folgte eine Reihe von Sendungen, in welchen die Grossmeister in die Welt reisen, um neue kulinarische Herausforderungen zu suchen, und sich wieder mal so richtig als Anfänger zu fühlen. Allen voran Wutbürger Gordon Ramsay mit «Gordon’s Great Escape» und das New Yorker Grossmaul Anthony Bourdin mit den erfolgreichen Formaten «No Reservations» und «Parts Unknown».

Da sieht man: Einer wie Bourdain, der schreckt vor nichts zurück. Alles hat er schon über sich ergehen lassen, er kennt die exotischen Bräuche und seltsamen Gepflogenheiten der Welt und hat sie alle probiert.

Kukucksuhren? Oh Schreck!

Den haut nichts um. Denkt man. Doch Bourdin fürchtet sich, wie er erst kürzlich zugegeben hat, vor nichts mehr als vor der Schweiz: «Ein Alpenpanorama, da läuft es mir kalt den Rücken runter.» Schlangen? Pah. Spinnen? Her damit! Helvetisches Idyll? Himmel hilf!

Vier Jahre lang hat er erfolglos versucht, das Kriegsgebiet Afganistan zu besuchen, Yemen steht ebenso auf dem Plan, aber in die Schweiz reist er nicht freiwillig. «Das Land versetzt mich in Angst und Schrecken!» «Ich muss als Kind ein traumatisches Erlebnis vor einem Bild mit schneebedeckten Gipfeln und dem Genfer See gehabt haben,» mutmasst der Starkoch mit Spitznamen «Bad Boy Chef».

Es gibt aber Hoffnung: Bourdain beteuert, dass er seine «Angst vor der Schweiz gerne überwinden möchte.» Wir würden ihn gerne einladen. Schliesslich könnte er aus Basel in wenigen Minuten ins Ausland flüchten. Notfalls zu Fuss.