Weltmeister der Bier-Sommeliers

Vizemeister ist Felix Schiffner aus Österreich und auf dem dritten Platz landete Rodrigo Sawamura aus Brasilien. Der von der Doemens Akademie durchgeführte Wettbewerb fand heute im Vorfeld der drinktec auf dem Messegelände in München statt. Die Teilnehmer mussten in den Vorläufen ihr Bierwissen sowie ihre sensorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Im Halbfinale, in dem die besten Biersommeliers aus den Vorläufen im K.-o.-System gegeneinander antraten, ging es um die Fähigkeit, ein Bier vor einem fachkundigen Publikum zu präsentieren. Bühnenpräsenz war dann auch im großen Finale gefragt, in dem die besten sechs Biersommeliers der Welt ein ihnen vorher unbekanntes Bier vor der achtköpfigen, hochkarätigen Jury und dem Publikum präsentieren durften.

Stephan Hilbrandt aus Bonn überzeugte durch sein breites Wissen und Können sowie der mitreißenden Bierpräsentation und ging als klarer Sieger aus dem Wettbewerb hervor. Er trägt den Titel nun für zwei Jahre und hat damit auch den Auftrag, die Bierkultur in die Welt hinauszutragen: "Als neuer Weltmeister der Sommeliers für Bier ist mein wichtigstes Anliegen, die Biervielfalt einem breiten Publikum von Genussmenschen erlebbar zu machen und Menschen für das Kulturgut Bier zu begeistern."

Alle zwei Jahre findet die Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier an wechselnden Austragungsorten statt. "In diesem Jahr waren es so viele Teilnehmer und Nationen wie noch nie. Das Niveau und Können der Teilnehmer war durch die nationalen Vorentscheide noch höher, und wir sind begeistert, dass der Wettkampf seit 2009 so gewachsen ist", freut sich Wettkampfleiter Dr. Michael Zepf, Leiter Genussakademie bei Doemens.

Im Finale standen Biersommeliers aus vier Nationen, repräsentiert durch Stephan Hilbrandt und Frank Lucas aus Deutschland, Felix Schiffner und Clemens Kainradl aus Österreich, Matteo Toso aus Italien und Rodrigo Sawamura aus Brasilien. "Die Entscheidung war nicht einfach, aber Stephan Hilbrandt hat uns durchweg überzeugt und wurde auch vom Publikum bestätigt. Neben dem reinen Wissen und den sensorischen Fähigkeiten war uns die Präsentation auf der Bühne sehr wichtig. Wer hier überzeugend auftritt, wird auch der Öffentlichkeit die Bierkultur würdig vertreten", erklärt Dr. Wolfgang Stempfl, Juryleiter der Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier.

Die Weltmeisterschaft wird von einem Sponsorenkreis unterstützt, der sich für Bierkultur und Biervielfalt einsetzt und schon in den letzten Jahren die Durchführung des Wettbewerbs ermöglicht hat. Hauptsponsoren sind die drinktec, Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie, sowie die Barth-Haas Group, weltweit größter Dienstleister rund um Hopfen. Daneben umfasst der Kreis der Sponsoren weitere namhafte Vertreter der Braubranche: Bayerischer Brauerbund, BrauKon, Deutscher Brauer-Bund, Die Freien Brauer, Sahm, Schäfer Werke, Schweizer Brauerei-Verband, Verband der Brauereien Österreichs und Weyermann Spezialmanufaktur.