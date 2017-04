Weniger ist mehr - Fasten in den Ferien

Ferien ohne Nachtmahl mit Braten oder Pasta, ohne das Glas Wein oder den Kaffee und ohne das abschliessende opulente Dessert. Stattdessen: Körperwickel, Kräutertee, Molke, Gemüsebouillon oder Randensaft um den Körper zu entgiften. Auf den ersten Blick erscheinen solche Ferien eher als Selbtkasteiung denn als Vergnügen.

Doch Gäste von Fastenferien sehen den Mehrwert gerade im Verzicht. Im Vordergrund stünden für sie die persönliche Auszeit, das Prinzip "weniger ist mehr" und die Selbsterfahrung, sagt etwa Beat Bachmann, Geschäftsführer vom Kurhaus St. Otmar in Weggis. "Mit Religiosität oder Esoterik hat das nichts zu tun", betont er in diesem Zusammenhang die Neutralität seiner Einrichtung.

Auch Patrizia Wechsler sagt: "Unsere Gäste kommen, weil sie sich erholen wollen. Wichtig ist das Erlebnis in der Gruppe, das soziale Aufgehobensein." Wechsler ist eine von drei Fastenleiterinnen und Inhaberin der Organisation "Fastenwandern im Wunderland Schweiz".

Freiwilliger Verzicht

An diesem Morgen steht sie mit etwa 20 Fastenden im regnerischen Tessin vor dem Hotel Albergo Ascona. Ungeduldig warten sie darauf, endlich loslaufen zu können. Das Prinzip von Fastenwandern ist, den Verzicht auf feste Nahrung mit täglichen Wanderungen, also Bewegung und dem Kontakt in einer kleinen Gruppe zu kombinieren.

Die Fastenkuren basieren auf Frucht- und Gemüsesäften, Tee und Wasser. Patrizia Wechsler und ihre beiden Kolleginnen bieten die einwöchigen Kuren vier Mal im Jahr an vier verschiedenen Destinationen an: im Frühling in Ascona und im bündnerischen Andeer, im Sommer in Davos und im Herbst in Gstaad.

Für diese Zeit arbeiten sie mit jeweils einem Drei- oder Vier-Stern-Hotels zusammen. Die Gäste sind bereit, für diese Woche zwischen rund 1400 und 1700 Franken zu bezahlen.

Auch das Kurhaus St. Otmar in Weggis bietet Fastenkuren jeweils während des ganzen Jahres an. Von Samstag bis Samstag dauert eine solche Kur, die grob gerechnet zwischen 600 und 1000 Franken kostet. Es gibt nur Getränke, bis am Freitagabend mit dem Fastenbrechen eine Suppe serviert wird. Doch die 18 Studios des Hauses sind mit einer Kochnische ausgestattet, so dass Gäste nach individuellem Bedürfnis ihre Fastenzeit gestalten können, sagt Bachmann. "Damit ermöglichen und begleiten wir verschiedene Fastenmethoden."

Bis vor knapp zehn Jahren waren Heilfasten und Fastenwochen "recht gefragt", heisst es bei der Marketingorganisation Schweiz Tourismus. Dann hätten Wellnesshotels die Nachfrage entdeckt. Das Angebot sei, beispielsweise mit asiatischen Anwendungen, sehr breit geworden.

Die eigentlichen Fasten-Spezialisten überliessen dabei den Wellnessanbietern zusehends das Feld. Zudem ist es seither schwer, das Fasten-Angebot abzugrenzen, beispielsweise vom Bereich Wellness oder von spirituellen Angeboten etwa in Klöstern, sagen Schweiz Tourismus und der Hotelverband Hotelleriesuisse unisono.

"Diese Abgrenzung ist im Grunde sehr deutlich", widerspricht Marianne Schiess vom Verband Heilbäder und Kurhäuser Schweiz. "Für uns sind Wellnessangebote eher im Bereich Life Style angesiedelt, während in Betrieben wie dem Hotel Hof Weissbad und der Clinica Al Ronc die medizinische Fachkompetenz im Vordergrund steht."

Fasten mit medizinischer Begleitung

Das Hotel Hof Weissbad im Appenzell bietet einerseits Wellness an, figuriert als Kurhaus aber auch auf der Spitalliste. Die Paracelsus Clinca Al Ronc in Castaneda im Calancatal ist ein ausgesprochener Kurbetrieb ohne Wellness, der nach biologischen Prinzipien in Anlehnung an Paracelsus geführt wird. Im Unterschied zu Fastenwandern und dem Kurhaus St. Otmar, die sich nur an Gesunde richten, die fasten wollen, stellen das Hof Weissbad und ganz besonders das Al Ronc die medizinische Betreuung der Fastenden ins Zentrum.

Das Hof Weissbad ist spezialisiert auf sogenannte F.-X.-Mayr-Kuren, ursprünglich eine Diät aus Milch, harten Dinkelbrötchen und Tee. "Uns ist wichtig, die Kost in enger Abstimmung mit einem Arzt auf die Bedürfnisse des Gastes auszurichten", sagt Priska Peterer, Leiterin des Gesundheitszentrums im Hof Weissbad. Insofern kann der Arzt die Kur nur auf Tee reduzieren oder ergänzen beispielsweise mit Joghurt. Das Ziel sei Entgiften, entschlacken und Regenerieren, sagt Peterer. Rund 10 Prozent aller Hof-Weissbad-Gäste kommen zum Fasten.

Die Clinica Al Ronc mit seinen 25 Zimmern ist ein internationales Zentrum für biologische Medizin. "Gesunde Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle", sagt Eigentümer Ulf Torsten Wiechel. Die Patienten, etwa die Hälfte aus der Ostschweiz und die andere Hälfte von allen fünf Kontinenten, kommen nicht in erster Linie zum Fasten. Vielmehr lassen sie einen Tumor, Herzkrankheiten, Diabetes oder ein Burn-Out behandeln. Fasten sei ein Bestandteil der jeweiligen Therapien, führt Wiechel aus. "Über das Heilfasten mit Säften wird der Körper entgiftet, Gewichtsreduktion ist nur ein Nebeneffekt." Der Anteil der Fasten-Patienten liegt im Al Ronc bei etwa 10 Prozent.

Nische mit treuer Kundschaft

Mit diesen vier Anbietern, den beiden für gesunde Faster, dem Hof Weissbad auf der Grenze zum medizinischen Anbieter und dem Al Ronc, das eigentlich eher ein Spital ist, ist das Fastenangebot im Schweizer Tourismus bereits weitgehend abgesteckt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Einrichtungen, in denen Fasten im Rahmen von Gewichtskontrolle, generell Gesundheit oder bewusster Ernährung angeboten wird.

Die Fastenspezialisten geben gegenüber der Nachrichtenagentur sda übereinstimmend an, dass Gäste, die einmal das Wagnis eingegangen sind, für eine oder zwei Wochen freiwillig auf Nahrung zu verzichten, in der Regel zu "Wiederholungstätern" werden. Sie werden auch ausserhalb der klassischen Fastenzeit, im christlichen Verständnis zwischen Aschermittwoch und Karfreitag oder säkular einfach während des Frühlings, zu einer treuen Stammkundschaft.

Sie kommen in der überwiegenden Mehrheit aus der Schweiz; ihre Zahl nimmt in den vergangenen Jahren tendenziell zu; und die Gäste zählen zu jenen Semestern, die älter als 30 bis 40 Jahre sind. Genaueres über Umsatz und Gästezahlen ist jedoch aus dieser touristischen Nische, die in der Schweiz immerhin auf eine Jahrzehnte lange Tradition zurückblickt, nicht zu erfahren.