Wissenschaftler entdecken Tropen-Trüffel in Thailand

Feinschmecker aufgepasst: Wissenschaftler haben im Nordwesten Thailands zwei bislang unbekannte Trüffel-Arten entdeckt. Die in einem Nationalpark am Berg Suthep ausgegrabenen Pilze seien die ersten jemals in Südostasien gefundenen Trüffel, erklärten die Forscher der Universität von Chiang Mai am Donnerstag.