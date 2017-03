Zahl der Brauereien in Deutschland knackt wieder Marke von 1400

Im Jahr 2016 seien im Grossraum Hamburg und in Schleswig-Holstein jeweils acht neue Betriebe hinzugekommen, in Nordrhein-Westfalen sechs, teilte der Deutsche Brauer-Bund am Montag unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit. Insgesamt gab es demnach 1408 Braustätten in Deutschland.

Damit lag die Zahl der Brauereien erstmals seit 1978 wieder über der Marke von 1400, erklärte der Brauer-Bund. Damals hatte es in Westdeutschland 1415 Bier brauende Betriebe gegeben.

Die mit deutlichem Abstand meisten Brauereien gibt es den Angaben zufolge in Bayern mit 624 Braustätten. Es folgten Baden-Württemberg mit 195 Betrieben und Nordrhein-Westfalen mit 132.

Auch in der Schweiz ist der Brauereiboom weitergegangen. Alleine 2016 sind 111 Brauereien entstanden. Ende September wurden total 734 Braustätten im "Verzeichnis der steuerpflichtigen Inlandbrauereien" der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) geführt. Doch 99,2 Prozent des Schweizer Biers wird von 49 Brauereien gebraut.