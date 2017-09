Zu wenig Bier - Verein kritisiert Schankmoral an Oktoberfest

Die Gäste bekämen auch in diesem Jahr oft zu wenig Bier für ihr Geld, stellte der Verein fest, der sich als Konsumentenschützer versteht. Am vergangenen Donnerstag hatte der Verein nach eigenen Angaben in 13 Zelten 91 Mass Bier nachgemessen. Im schlechtesten Fall bekam der Gast demnach 0,77 Liter, im besten waren es aber doch 0,99 Liter.

Im Schnitt aller geprüften Zelte lag der Füllgrad bei 0,88 Litern. Im Vorjahr war der Verein auf einen Schnitt von 0,85 Litern gekommen. 2013 waren es schon einmal 0,90 Liter.

Selbst bei 0,9 Litern im Masskrug - grob gerechnet noch innerhalb des Toleranzbereichs gesehen - entstehe den Wiesn-Gästen bei gut sechs Millionen getrunkenen Mass Bier zum Preis von knapp elf Euro insgesamt ein Schaden von rund sechs Millionen Euro.