Zum Tag des Schweizer Bieres: Wieviel Basel steckt tatsächlich im Basler Bier?

Halten Sie sich fest

Die schlimme Nachricht zuerst: «Unser Bier» müsste eigentlich «Euses Bier» heissen, denn sowohl Aktionäre wie auch Verwaltungsrat und selbst die Brauer seien mehrheitlich Landkantönler (wenn nicht noch schlimmer!). «Unser Bier» sei nach eigener Aussage eigentlich ein Baselbieter Bier, welches lediglich in Basel hergestellt wird. Deswegen wird die Generalversammlung künftig in die Eishalle St. Jakob statt St. Margarethen, also ins Baselbiet, verlegt. Sind wir einem Schwindel aufgesessen?

Euses Bier, oh Schreck! Bild mit freundlicher Genehmigung von «Unser Bier»

Istvan Akos, Delegierter des Verwaltungsrates, relativiert: «Das war natürlich ein Scherz, den wir uns erlaubt haben.» Die Baselbieter sind meist einfach Binninger oder Münchensteiner, also Exil-Basler aus Platzgründen. «Gebraut wird hier!» doppelt er nach.

Alles halb so schlimm. Der Schock sitzt dennoch tief, weshalb wir bei den anderen Brauereien nachgefragt haben.

Lasser Wasser

Der zweite grosse Name neben «Unser» ist natürlich: Ueli. Hans Jakob Nideckers «Fischerstube» braue «im Herzen von Basel echtes Basler Bier», verkündet die Webseite nicht ohne Stolz. Bloss, dieses Herz reicht von Basel bis nach Lörrach. Dort, in der Brauerei Lasser, wird nämlich ebenfalls Uelibier hergestellt. «Aus Qualitätsgründen,» wie Anita Treml Nidecker von der Geschäftsleitung verkündet. Eigentlich sollte in Lörrach bloss abgefüllt werden, doch der Transport von Bier nach Lörrach und zurück macht vor allem Schaum. Und, ganz zufällig, steht da auch ein Braukessel… So spart man sich eine weitere Pipeline.

Ob man dies akzeptieren möchte oder bereits Hochverrat riecht, Treml Nidecker weist auf einen wichtigen Umstand hin: Es gibt in der ganzen Schweiz keine Mälzerei mehr, seit die letzte vor bald hundert Jahren abgebrannt ist. Keines der Basler Biere hat ihr Malz aus der Region. Die meisten beziehen es 450 Kilometer nordöstlich, im bayrischen Bamberg.

Hopfen und Malz: verschollen

Nicht nur Malz ist schwer zu bekommen, es gibt in der Region auch keinen Hopfen in ausreichender Menge. Die Pflanze braucht sieben Jahre, bis sie Früchte trägt und kaum ein Landwirt sei bereit, so lange abzuwarten, sagt Niklaus Niederhauser von der Baselbieter Brauerei. «Früher wurde im Elsass viel Hopfen angebaut,» fügt er hinzu. Das sei vorbei. Könnte man aus der Region beziehen, würde man das aber tun!

«Em Basler sy Bier», auch nicht baslerisch

Am Traum vom regionalen Bier ist nur eine Brauerei scheinbar nahe dran: «Em Basler sy Bier». Der Hopfen stammt aus Riehen und die Braugerste kommt vom Bruderholz. Allerdings: Gerste ist noch kein Malz. Zudem lassen sie ihre lokalen Zutaten in einer Brauerei in Appenzell zu Bier verarbeiten. «Em Basler sy Bier» ist eben einfach das Bier, dass der Basler oder die Baslerin in der Hand hält. Egal, von wo.

Was heisst denn nun «lokal»

Wer viel Lokalgeist im Bier haben möchte, sollte sich an die kleinen Brauereien wenden, wie zum Beispiel die BrauBudeBasel oder der Braukeller Gleis1Bier im Stellwerk Basel. Diese können sich keine aufwändigen Outsourcing-Kapriolen leisten. Brauen, Abfüllen, Etikettieren, alles vor Ort aus einem Kochtopf erledigt. Sie nehmen sogar mit dem heimischen Hahnenwasser vorlieb. Dies ist zum Bierbrauen gar nicht sonderlich geeignet, weil zu hart. An der Oetlingerstrasse oder am Vogesenplatz muss das heimische Wasser ersteinmal weich geklopft werden.

Wem das aber alles zu kompliziert ist: Das einzig wirklich inakzeptable Bier ist das warme Bier. Schlussendlich ist doch alles einfach…

