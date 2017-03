barfitrophy: Bester Basler Burger Brutzler

Die Buvetten haben geöffnet, die Foodtrucks sind aufgestellt und die Tische der Restaurants bevölkern wieder die Strassen. Ob am Rhein, am Marktplatz oder in einem Restaurant: Inzwischen gibt es in Basel (mehr als) genügend Orte, an denen man Burger essen kann. Neu eröffnet hat das «b.good» am Bankverein und bald kommt auch «Holy Cow!» an den Rümelinsplatz nach Basel. Ob diese dem «Papa Joe’s» oder dem «Union Diner» Konkurrenz machen können, das entscheiden Sie, lieber Basler Bürger!

Regelmässig wollen wir von Ihnen wissen, wo es das Beste vom Besten in Basel gibt. Ganz demokratisch, ganz offen und schliesslich fein säuberlich aufgearbeitet. Die Auflösung jeder #barfitrophy publizieren wir jeweils Ende Woche.

Für die Wahl des besten Burgers benötigen wir im Nachrichtenfeld den Namen und die Adresse Ihres liebsten Burgermachers und dazu Ihre Begründung, wieso es genau da am leckersten schmeckt. Liegt es am saftigen Fleisch, den besonders knusprigen Brothälften oder an der würzigen Sauce?

Und für alle Tipps, wie man so einen Turm aus Zutaten und Sossen ohne mittlere Katastrophe essen soll, sind wir sehr, sehr dankbar.

Sämtliche persönlichen Angaben werden vertraulich behandelt.