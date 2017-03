barfitrophy: Das Gipfeli ist gefallen, hier gibts den besten Basler-Brunch.

Der Frühling ist da, die beste Zeit des Jahres, um einen Brunch in der noch milden Sonne zu geniessen. Zahlreiche Antworten haben uns erreicht, die beweisen: Der Geschmack unserer Leser ist vielfältig – und natürlich exquisit. Wir haben die besten gemeldeten Brunches in einer Liste und auf einer Karte zusammengefasst und wer weiss: Vielleicht finden Sie ja hier Ihren neuen Lieblings-Brunch?

Avant Gouz

Hammerstrasse 141, 4057 Basel

Es sei eine der ältesten Schweizer-Bäckereien mit der Postleitzahl 4057, schreibt der Franzose Pierre Mendy auf seiner Website. Die Bäckerei liegt im Kleinbasel an der Hammerstrasse 141. Im Avant-Gouz gibt es jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr einen Weekend-Brunch.

Preis: 18.00 Fr.

Das Leser-Urteil: «Keine Frage, Avant Gouz ist der Beste!»

Les Gareçons

Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel

Das Restaurant Les Gareçons befindet sich am Badischen Bahnhof und steht unter dem Motto: Jeder Tag ist Brunchtag. Am Samstag ist das Brunchbuffet bis um 15 Uhr offen und am Sonntag sogar bis 21 Uhr. Das Restaurant achtet beim Einkauf vom Kaffee-, Tee- und Schokoladenpordukte auf Bio und Fairtrade-Ware und die Frischmilch ist aus der Region Basel. Bei Fleisch, Eiern und Fisch achten sie auf artgerechte Tierhaltung aus der Region und auf nachhaltigen Fischfang. Zusätzlich sind auch vegetarische Gerichte im Angebot.

Preis: 10.50 Fr. – 29.50 Fr.

Das Leser-Urteil: «Den absoluten TOP Brunch gibt es beim Badischen Bahnhof im Restaurant LES GARECONS. Alles, was dein Herz begehrt, ist wunderschön präsentiert»

Restaurant Buffet St. Johann

Vogesenplatz 1, 4056 Basel

Das Restaurant liegt direkt beim Bahnhof St. Johann und besticht mit einer schönen und einladenden Terrasse. Geöffnet hat das Buffet am Sonntag von 10 Uhr bis 14 Uhr.

Preis: je nach Menü

Das Leser-Urteil: «Sehr zu empfehlen ist der Brunch im Buffet beim Bahnhof St. Johann. Nebst den klassischen Brunch-Zutaten werden da auch speziellere Gerichte angeboten. Klein und fein!»

Restaurant Rhypark

Mülhauserstrasse 17, 4056 Basel

Diese Location hat für jeden etwas im Angebot, egal ob Frühaufsteher oder Langschläfer. Der Brunch kann man mit schöner Aussicht auf der Rheinterrasse geniessen und den Kaffee gibt es auf Wunsch auch zum Mitnehmen, damit man diesen auch auf der «Ueli-Fähri» geniessen kann.

Preis: 39.00 Fr.

Das Leser-Urteil: «Der Rhypark hat eine super Auswahl, der Preis ist auch ok und die Aussicht ist top. »

La Fourchette

Klybeckstrasse 122, 4057 Basel

Der Brunch im La Fourchette findet jeweils am ersten Sonntag des Monats statt und wird in zwei Runden durchgeführt: Die erste Runde startet um 9.30 Uhr und die zweite um 12.30 Uhr. Die aufgetischten Produkte stammen hauptsächlich aus der Region.

Preis: CHF 45.-

Das Leser-Urteil: «Im La Fourchette lässt sich gut brunchen, mit einer sehr netten Bedienung.»

Restaurant Hirscheneck

Lindenberg 23, 4058 Basel

Jeden Sonntag lädt das Hirscheneck von 10 Uhr bis 15 Uhr zum «Hirschi-Brunch». Sie überzeugen mit einem breiten, saisonalen und frischem Angebot. Diese Location lässt sich super mit einem Rheinspaziergang kombinieren.

Preis: je nach Menü

Das Leser-Urteil: «Sonntags hat das Hirschi eine super Brunchauswahl und mit dem Zeitfenster zwischen 10 und 15 Uhr ein tolles Angebot für Langschläfer wie mich. Auch für Extrawünsche ist immer Platz und man kann alles mit allem kombinieren. Besonders gefällt mir hier aber auch die offene Art, mit der miteinander umgegangen wird. Im Hirschi ist jeder und jede willkommen, niemand wird schräg angeschaut und die Atmosphäre ist sehr angenehm und familiär. »

Salz & Zucker

Wanderstrasse 65, 4054 Basel

Ob für den kleinen oder den grossen Hunger, beim «Salz & Zucker»-Brunch hat es für jeden etwas dabei. Im Bachletten-Quartier an der Wanderstrasse 65 öffnet «Salz & Zucker» jeden Sonntag von 10 bis 14 Uhr das Brunch-Buffet.

Preis: CHF 33.-

Restaurant Rosengarten (Hotel BZ21)

Missionsstrasse 21, 4055 Basel

Das Restaurant Rosengarten liegt im Hotel Bildungszentrum 21. Jeden ersten Sonntag im Monat öffnen sie das Brunch-Buffet ab 10.30 Uhr und man kann sein Frühstück im schönen Park geniessen.

Preis: CHF 32.-