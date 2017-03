barfitrophy: Wo gibt es den besten Brunch in Basel? Sagen Sie es uns!

Was gibt es schöneres als am Morgen in der Sonne zu sitzen, eine guten Kaffee zu trinken und ausgiebig zu dinieren? Viel zu selten geht man brunchen – hat man zumindest stets das Gefühl. Wenn man sich dazu entscheidet, es endlich mal wieder zu tun, stellt sich die Frage: Wo gibt es einen guten Brunch? Wir wollen Basel das Leben und die Entscheidungen einfacher machen: Teilen Sie uns einfach mit, welchen Brunch Sie für den besten halten!

Denn #barfitrophy lässt Sie recht haben. In regelmässiger Folge fragen wir Sie, wo es das Beste in Basel gibt. Es ist toll: Denn Sie haben es nun in der Hand. Ganz demokratisch, ganz offen und schliesslich fein säuberlich aufgearbeitet. Die Auflösung jeder #barfitrophy publizieren wir jeweils Ende Woche.

Für die Wahl des besten Brunch benötigen wir im Nachrichtenfeld den Namen und die Adresse Ihres Lieblings-Brunchs und dazu Ihre Begründung, wieso genau da der Brunch am besten schmeckt. Liegt es an der breiten Auswahl, dem schönen Garten oder am Servicemitarbeiter mit dem schönen Lächeln?

Sämtliche persönlichen Angaben werden vertraulich behandelt.