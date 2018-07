England gewinnt erstmals ein WM-Penaltyschiessen

England hatte für den Fall der Fälle alles unternommen. Mentale Tests mit den Spielern, genaue Videoanalysen der Versuche der möglichen Gegner, Penaltyschiessen nach jedem Training. Die Taktik von Trainer Gareth Southgate ging auf. Nach Niederlagen im Halbfinal 1990 (gegen Deutschland), im Achtelfinal 1998 (gegen Argentinien) und im Viertelfinal 2006 (gegen Portugal) gewannen die Engländer erstmals ein Penaltyschiessen an einer WM.

Der Held war rasch gefunden. Goalie Jordan Pickford wehrte in seinem erst siebten Länderspiel den letzten Versuch Kolumbiens von Carlos Bacca ab. Davor waren Jordan Henderson für England (an Goalie David Ospina) und Mateus Uribe für Kolumbien (Latte) gescheitert. Nach Pickfords Parade zeigte Innenverteidiger Eric Dier Nervenstärke und schoss die Engländer erstmals seit 2006 wieder in einen WM-Viertelfinal, in dem der Gegner am Sonntag in Samara Schweden heisst.

Nach Treffern von Englands Captain Harry Kane (57., per Foulpenalty) und Kolumbiens Yerry Mina (Nachspielzeit der regulären Spielzeit, per Kopfball nach Corner) stand es nach 90 und 120 Minuten 1:1.

Nun kommt es zu folgenden Viertelfinal-Spielen: Uruguay - Frankreich, Brasilien - Belgien (jeweils am Samstag), Schweden - England und Russland - Kroatien (jeweils am Sonntag).

Telegramm:

Kolumbien - England 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 3:4 i.P.

Spartak-Stadion, Moskau. - 44'190 Zuschauer (ausverkauft). - SR Geiger (USA). - Tore: 57. Kane (Foulelfmeter) 0:1. 90+3. Mina 1:1. - Penaltyschiessen: Falcao 1:0, Kane 1:1; Juan Cuadrado 2:1, Rashford 2:2; Muriel 3:2, Henderson - (gehalten); Uribe - (verschossen/Latte), Trippier 3:3; Bacca - (gehalten), Dier 3:4.

Kolumbien: Ospina; Arias (116. Zapata), Mina, Davinson Sanchez, Mojica; Carlos Sanchez (79. Uribe), Barrios; Juan Cuadrado, Quintero (88. Muriel), Lerma (61. Bacca); Falcao.

England: Pickford; Walker (113. Rashford), Stones, Maguire; Trippier, Lingard, Henderson, Alli (81. Dier), Young (102. Rose); Sterling (88. Vardy), Kane.

Bemerkungen: Kolumbien ohne Borja und Rodriguez (beide verletzt), England ohne Delph (private Gründe). Verwarnung: 41. Barrios (Unsportlichkeit). 52. Arias (Foul). 54. Carlos Sanchez (Foul). 56. Harrison (Unsportlichkeit). 63. Falcao (Foul). 64. Bacca (Foul). 69. Lingard (Unsportlichkeit). 118. Juan Cuadrado (Foul).