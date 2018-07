Ivan Rakitic versenkt den entscheidenden Penalty

Nach 90 und nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Vier Minuten vor dem Ende der Verlängerung hatte Kroatien die grosse Chance, das Penaltyschiessen zu umgehen. Aber Real Madrids Star Luka Modric sah seinen Foulpenalty von Goalie Kasper Schmeichel, dem Sohn des legendären Peter Schmeichel, abgewehrt.

Im Penaltyschiessen waren drei Dänen und zwei Kroaten gescheitert, als der Möhliner Ivan Rakitic vom FC Barcelona zum zehnten Penalty anlief. Er versenkte ihn souverän und liess seine Mannschaft in riesigen Jubel ausbrechen.

Die Tore der regulären Spielzeit fielen schon in den ersten vier Minuten. Nach 57 Sekunden brachte Verteidiger Mathias Jörgensen die Dänen aus einem Gedränge in Führung. Kroatiens Goalgetter Mario Mandzukic erzielte danach sein erstes Turnier an dieser WM, indem er nach einem Querschläger im Strafraum am schnellsten reagierte und aus der Drehung unhaltbar einschoss.

Der Match verlief danach mit wechselnden Vorteilen ausgeglichen. Erstklassige Torchancen erarbeitete sich keine der beiden Mannschaften. Kroatien hatte alle Spiele in der Gruppenphase mit dem Gesamtscore von 7:1 gewonnen und war auch aufgrund seiner exzellenten Einzelspieler als Favorit in den Achtelfinal gestiegen.

Kroatien - Dänemark 1:1 (1:1, 1:1) n.V. - Kroatien 3:2-Sieger im Penaltyschiessen

Nischni Nowgorod. - 40'851 Zuschauer. - SR Pitana (ARG). - Tore: 1. Mathias Jörgensen 0:1. 4. Mandzukic 1:1. - Penaltyschiessen: Eriksen (gehalten), Badelj (gehalten); Kjaer 0:1, Kramaric 1:1; Krohn-Dehli 1:2, Modric 2:2; Schöne (gehalten), Pivaric (gehalten); Nicolai Jörgensen (gehalten), Rakitic 3:2.

Kroatien: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (81. Pivaric); Rakitic, Brozovic (71. Kovacic); Rebic, Modric, Perisic (97. Kramaric); Mandzukic (108. Badelj).

Dänemark: Schmeichel; Knudsen, Kjaer, Jörgensen, Dalsgaard; Christensen (46. Schöne), Delaney (98. Krohn-Dehli), Eriksen; Poulsen, Cornelius (66. Nicolai Jörgensen), Braithwaite (106. Sisto).

Bemerkungen: Strinic verletzt ausgeschieden. 117. Schmeichel hält Foulpenalty von Modric. Verwarnungen: 115. Mathias Jörgensen (Foul).