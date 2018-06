Kroos rettet Titelverteidiger Deutschland

In der Nachspielzeit erzielte Toni Kroos mit einem Freistoss das Siegestor, obwohl Deutschland nach einem Platzverweis gegen Jérôme Boateng nur noch zu zehnt agierte. Ola Toivonen hatte Schweden in der 32. Minute in Führung gebracht, Marco Reus kurz nach der Pause ausgeglichen.

Damit weist Deutschland wie die Skandinavier drei Punkte auf. Diese treffen zum Abschluss am Mittwoch auf Mexiko, das die Gruppe mit sechs Punkten anführt. Deutschland trifft noch auf Südkorea.

Telegramm und Ranmgliste:

Deutschland - Schweden 2:1 (0:1)

Sotschi. - 44'287 Zuschauer. - SR Marciniak (POL). - Tore: 32. Toivonen 0:1. 48. Reus 1:1. 95. Kroos (Freistoss) 2:1.

Deutschland: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Boateng, Hector (87. Brandt); Rudy (31. Gündogan), Kroos; Müller, Draxler (46. Gomez), Reus; Werner.

Schweden: Olsen; Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson (74. Durmaz), Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg (90. Thelin), Toivonen (78. Guidetti).

Bemerkungen: Deutschland ohne Hummels (angeschlagen). 82. Gelb-Rote Karte gegen Boateng (Foul). 92. Pfostenschuss Brandt. Verwarnungen: 8. Ekdal (Foul). 71. Boateng (Foul). 97. Larsson (Foul).

Resultate: Deutschland - Mexiko 0:1 (0:1). Schweden - Südkorea 1:0 (0:0). Südkorea - Mexiko 1:2 (0:1). Deutschland - Schweden 2:1 (0:1).

Rangliste: 1. Mexiko 6. 2. Deutschland 3. 3. Schweden 3. 4. Südkorea 0.