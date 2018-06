Die Spanier sicherten sich das Weiterkommen und den Gruppensieg dank dem 2:2 gegen Marokko. Portugal belegte den 2. Platz nach dem 1:1 gegen den Iran.

Im Achtelfinal trifft Spanien am Sonntag in Moskau auf Gastgeber Russland, während Portugal bereits am Samstag in Sotschi gegen Uruguay spielt.