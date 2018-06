Russland praktisch in den Achtelfinals, Ägypten vor dem Aus

Die Skepsis vor dem Turnier gegenüber dem Gastgeber war gross gewesen. Trainer Stanislaw Tschertschessow und seine Mannschaft hatten nach den enttäuschenden Ergebnissen mit sieben sieglosen Spielen in Serie vor der WM bei den Fans und in der Öffentlichkeit wenig Kredit genossen.

Nach sechs WM-Tagen und zwei überzeugenden Siegen steht Russland nun aber praktisch als erster Teilnehmer der K.o.-Runde fest. Die Qualifikation für die Achtelfinals ist nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel nur noch Formsache und könnte bereits am Mittwoch nach der Partie zwischen Uruguay und Saudi-Arabien definitiv Tatsache werden.

Gegen Ägypten sorgte Russland mit drei Toren innerhalb von einer guten Viertelstunde nach der Pause für die Differenz. Zuerst lenkte Ägyptens Verteidiger Ahmed Fathi den Schuss von Roman Sobnin ins eigene Tor (47.), ehe Denis Tscheryschew (59.) und Artem Dsjuba (62.), die beide bereits im Eröffnungsspiel getroffen hatten, auf 3:0 erhöhten.

Bei Ägypten kam Mohamed Salah zu seinem WM-Debüt, nachdem er aufgrund seiner Schulterverletzung gegen Uruguay (0:1) noch geschont worden war. Der Liverpool-Angreifer setzte sich einige Mal gekonnt in Szene und sorgte mit dem souverän verwandelten Foulpenalty in der 73. Minute für den Ehrentreffer der Ägypter. Den Afrikanern droht bei der ersten WM-Teilnahme nach 28 Jahren nach zwei Niederlagen in zwei Spielen das frühe Ausscheiden.