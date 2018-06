Shaqiri, Xhaka und Lichtsteiner kommen mit blauem Auge davon

Nach einer mehrtägigen und intensiven Debatte um die Doppeladler-Geste der beiden Torschützen gegen Serbien (2:1) und des Captains fällte der Weltverband ein Urteil ohne Präjudiz-Charakter. Das SFV-Trio habe mit der umstrittenen Jubelpose lediglich gegen den FIFA-Artikel 57 verstossen und das Prinzip der Fairness verletzt; im Wiederholungsfall würde hingegen ein härteres Strafmass drohen.

Gegen Shaqiri und Xhaka, die beiden Akteure mit kosovarischem Migrationshintergrund, verhängte die Kommission eine Busse von je 10'000 Franken. Lichtsteiner wurde mit einer Geldstrafe von 5000 Franken belegt - alle drei sind demzufolge am Mittwoch im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica spielberechtigt.

"Ich bin überzeugt, dass die FIFA diese Verfahren mit Augenmass beurteilen wird", hatte Verbands-Präsident Peter Gilliéron bereits am Tag vor der Bekanntgabe der Sanktionen betont. Der Jurist mit mehrjähriger UEFA-Exekutiv-Erfahrung rechnete sogar nur mit einer Verwarnung.

In seiner Stellungnahme hatte der SFV immer wieder auf die aufgeheizte Atmosphäre im Stadion hingewiesen und erklärt, dass die Beteiligten "aus den Emotionen heraus" gehandelt hätten. Zudem hätte die FIFA bei einer allfälligen Sperre "in Zukunft jede einzelne Geste auf dem Rasen unter die juristische Lupe nehmen müssen", liess sich Gilliéron tags zuvor in einem Keystone-SDA-Interview zitieren.

Claudio Sulser, der Delegierte des Nationalteams, kommentierte den Richterspruch nur knapp: "Wir nehmen die Entscheide der FIFA-Disziplinarkommission zur Kenntnis und freuen uns, dass wir uns ab sofort nur noch auf das rein Sportliche konzentrieren können."

Der serbische Fussball-Verband wurde wegen des Verhaltens eines Teils seiner Anhänger härter angefasst. 54'000 Franken hat er zu berappen. Mladen Krstajic wird ebenfalls zur Kasse gebeten. In seinem Fall hingegen war mit einem WM-Ausschluss gerechnet worden - er attackierte den Schiedsrichter Brych frontal und liess sich zur Aussage hinreissen, man sollte den deutschen Referee vor das UNO-Tribunal in Den Haag stellen.