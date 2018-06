Whabi Khazri führt Tunesien zum Sieg

Für die Afrikaner war es der zweite Sieg an einer WM - 40 Jahre nach einem 3:1 über Mexiko in Argentinien. Der Matchwinner für Tunesien hiess Wahbi Khazri. Vor dem letzten Gruppenspiel vollzog Khazri den Transfer von Rennes zu Saint-Etienne. In Saransk führte er anschliessend sein Nationalteam nach einem 0:1-Rückstand zum Sieg.

Den 1:1-Ausgleich von Fakhreddine Ben Youssef bereitete Khazri vor. Eine Viertelstunde später gelang ihm das 2:1-Siegtor (66.). Wahbi Khazri ist der erste Tunesier, dem an einer Weltmeisterschaft zwei Goals gelangen. Khazri hatte bereits gegen Belgien getroffen (zum 2:5 in der 93. Minute).

Drei Minuten vor Khazris Siegtor erlebten die Tunesier eine Schrecksekunde. Aymen Mathlouthi, der dritte Goalie der Tunesier, wurde vom Ball frontal am Gesicht getroffen und musste behandelt werden. Die ersten zwei Torhüter Tunesiens hatten sich zuvor in Russland schon verletzt; vor der Partie hatte die FIFA die Nachmeldung eines vierten Keepers untersagt. Hätte Mathlouthi nicht weiterspielen können, ein Feldspieler hätte vors Tor stehen müssen.

Tunesien setzte als achtes Team an einer WM und als zweite Mannschaft in Russland (nach Saudi-Arabien) alle drei Goalies in einem WM-Spiel ein.

Telegramm:

Panama - Tunesien 1:2 (1:0)

Saransk. - 37'168 Zuschauer. - SR Shukralla (BHR). - Tore: 33. Meriah (Eigentor) 1:0. 51. Bakhreddine Ben Youssef 1:1. 66. Khazri 1:2.

Panama: Penedo; Machado, Roman Torres (56. Tejada), Escobar, Ovalle; Barcenas, Godoy, Gomez, Avila (81. Arroyo), José Luis Rodriguez; Gabriel Torres (46. Cummings).

Tunesien: Mathlouthi; Naguez, Bedoui, Meriah, Haddadi; Sassi (46. Badri), Skhiri, Chaaleli; Fakhreddine Ben Youssef, Khazri (89. Srarfi), Sliti (77. Khalil).

Bemekungen: Panama ohne Murillo, Cooper (beide gesperrt) und Diaz, Tunesien ohne Ben Mustapha, Hassen, Brown und Syam Ben Youssef (alle verletzt). Verwarnungen: 44. Sassi (Foul). 71. Badri (Foul). 78. Avila (Foul). 80. Gomez (Foul). 93. Chaaleli (Foul). 96. Tejada (Unsportliches Verhalten).

Rangliste:

Rangliste: 1. Belgien 3/9 (9:2). 2. England 3/6 (8:3). 3. Tunesien 3/3 (5:8). 4. Panama 3/0 (2:11).