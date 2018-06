Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Frankreich

Der 19-jährige Stürmer von Paris Saint-Germain staubte ab, nachdem Perus Torhüter Pedro Gallese den Versuch von Olivier Giroud nur ungenügend hatte abfälschen können. Giroud ersetzte in der Startaufstellung Ousmane Dembélé, die zweite Änderung im französischen Team betraf Corentin Tolisso, der Blaise Matuidi weichen musste.

Zwar vermochte das Team von Didier Deschamps auch in der zweiten Partie des Turniers noch nicht vollends zu überzeugen, zumindest in der Offensive gelang "Les Bleus" aber im Vergleich zur Auftaktpartie gegen Australien (2:1) eine Steigerung. In der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Franzosen ein klares Chancenplus, der Treffer durch Mbappé war ein eher zu geringer Lohn für die Bemühungen des Weltmeisters von 1998.

Nach der Pause trug auch der Aussenseiter aus Peru seinen Anteil zu einer unterhaltsamen Partie bei. In der 50. Minute landete der Schuss von Pedro Aquino am Aussenpfosten, eine Viertelstunde vor Schluss traf der in Russland unter Vertrag stehende Jefferson Farfan aus spitzem Winkel nur das Aussennetz. Zu wenig für die Südamerikaner, die erneut von knapp 30'000 frenetischen Fans unterstützt wurden. Das Team des Argentiniers Ricardo Gareca ist bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 1982 vorzeitig ausgeschieden.

Den zweiten Achtelfinal-Platz in der Gruppe C machen am Dienstag Dänemark (gegen Frankreich) und Australien (gegen Peru) in einem Fernduell unter sich aus.

Telegramm und Rangliste

Frankreich - Peru 1:0 (1:0)

Jekaterinburg. - 32'789 Zuschauer. - SR Mohamed (UAE). - Tor: 34. Mbappé 1:0.

Frankreich: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba (89. Nzonzi), Kanté; Mbappé (75. Dembélé), Griezmann (80. Fekir), Matuidi; Giroud.

Peru: Gallese; Advincula, Ramos, Rodriguez (46. Santa Maria), Trauco; Aquino, Yotun (46. Farfan); Carrillo, Cueva (82. Ruidiaz), Flores; Guerrero.

Bemerkungen: 51. Pfostenschuss Aquino. Verwarnungen: 17. Matuidi (Foul). 23. Guerrero (Foul). 81. Aquino (Foul). 86. Pogba (Foul).

Rangliste. Gruppe C: 1. Frankreich 2/6 (3:1). 2. Dänemark 2/4 (2:1). 3. Australien 2/1 (2:3). 4. Peru 2/0 (0:2).