"Beispiellose" Cholera-Epidemie im Kongo: Bereits 38'000 Fälle

Dem Gesundheitsministerium zufolge sind der schweren Durchfallkrankheit bereits mehr als 700 Menschen zum Opfer gefallen. MSF hat nach eigenen Angaben bereits 18'000 Cholera-Patienten behandelt, darunter sehr viele Kleinkinder.

Die Krise wird von einer Dürre verschlimmert, wegen der viele Bohrlöcher und Brunnen ausgetrocknet sind. Deswegen griffen viele Menschen auf verunreinigtes Wasser aus Flüssen oder Seen zurück, wie Francisco Otero, der MSF-Direktor für den Kongo, erklärte. "Die Behörden sind nicht in der Lage, der Bevölkerung sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen."

Cholera-Ausbrüche sind in Teilen des Kongos nicht unüblich. In diesem Jahr kommt die Krankheit jedoch in 21 von 26 Provinzen vor, darunter auch in dicht besiedelten Städten wie Goma, Minova und Bukavu in den östlichen Kivu-Provinzen.

Die Krankheit wird meist durch infiziertes Wasser übertragen. Cholera verursacht starken Durchfall und Erbrechen und kann ohne Behandlung besonders für Kinder, Alte und Kranke lebensgefährlich sein.