Das Claraspital feiert seinen 90. Geburtstag

Vor 90 Jahren, am 6. Februar 1928, traten die ersten 13 Patienten ins neu gebaute und frisch eröffnete Claraspital ein. Gegründet wurde das Claraspital auf Wunsch der Basler Katholiken: häufig zugezogene Dienstboten und Fabrikarbeiter, die im Kleinbasel wohnten. Ein eigens gebildeter Spitalverein suchte eine Betreiberin für ein Spital. Die Kongregation der barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz in Ingenbohl in Brunnen, bereits in Basel niedergelassen und in der Krankenpflege tätig, übernahm diese Aufgabe. Sie ist bis heute alleinige Besitzerin und Trägerin des Claraspitals.

Der Mensch im Mittelpunkt

Patienten jeder Weltanschauung und Religion, jeder Herkunft und jeder Versicherungsklasse sollen im Claraspital eine sorgfältige Behandlung und Fürsorge finden. «Unsere Werte haben sich der Zeit entsprechend gewandelt, sie basieren aber nach wie vor auf der christlichen Grundlage unserer Trägerschaft und werden hochgehalten», sagt Claraspital-Direktor Dr. rer. pol. Peter Eichenberger. «Wir sind vor allem überzeugt davon, dass neben einer fachkompetenten Betreuung und Behandlung die menschliche Zugewandtheit und Fürsorge elementar sind. Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns - seit der Eröffnung des Claraspitals und auch in Zukunft.»

Veränderte Anforderungen

In den 90 Jahren seines Bestehens haben sich die Anforderungen an das Claraspital geändert, hervorgerufen durch neue Bedürfnisse von Patienten und Mitarbeitenden, durch wirtschaftliche und gesundheitspolitische Gegebenheiten sowie medizinaltechnische und informationstechnologische Entwicklungen. Das Claraspital habe sich diesen Herausforderungen gestellt und sich stets weiterentwickelt. «Offenheit für Neues und die Auseinandersetzung mit der Zukunft machen das Claraspital seit 90 Jahren erfolgreich. Dazu gehört die konsequente Fokussierung auf Innovationen, aber auch der Mut, sich aufs Wesentliche zu beschränken», sagt Raymond Cron, Verwaltungsratspräsident.

Strategische und bauliche Entwicklungen

Die Veränderungen in der Medizin in den vergangenen 90 Jahren sind gross. Beispielhaft sei die technische Revolution in Form der Einführung der Laparoskopie bis hin zur roboterassistierten Chirurgie genannt. War das Claraspital 1928 noch ein Stadtspital, das seinen Patienten «von der Wiege bis zur Bahre» zur Verfügung stand, hat es sich - ohne je die Grundversorgung zu vernachlässigen - mit seinen beiden Zentren Bauch und Tumor zu einem hochgradig spezialisierten Spital und zu einem unverzichtbaren Teil der Gesundheitsversorgung der Nordwestschweiz entwickelt.

Baulich vereinte das Claraspital mit dem kürzlich abgeschlossenen Bauprojekt Nordseine Tradition mit der Moderne, indem die Fassade des ursprünglichen Altbaus wieder freigelegt wurde und der Eingangspavillon mit Rezeption, das Besuchercafé «Chiara», die Kapelle, das Technikgeschoss sowie die Spitalküche erneuert wurden.