Depression – der dunkle Schatten, der alle treffen kann

Sie kann jede und jeden treffen: Weltweit leiden über 300 Millionen Menschen allen Alters, in allen Lebenslagen und in allen Ländern an Depression. Auch in der Schweiz ist Depression eine weitverbreitete Krankheit: 30 Prozent der Schweizer Bevölkerung gaben an, unter Depressionssymptomen zu leiden. Depressionen sind für die Betroffenen und ihr Umfeld mit viel Leid verbunden, können Alltag, Beruf und Beziehungen negativ beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Suizid führen. Neben diesen individuellen Folgen verursacht Depression hohe volkswirtschaftliche Kosten, die sich jährlich auf rund 10 Milliarden Franken belaufen.

Dennoch wird die Thematik nach wie vor unterschätzt. Auch in der Schweiz zeigt sich sowohl auf politischer, als auch auf gesellschaftlicher Ebene Handlungsbedarf. Depression muss mit gezielten Sensibilisierungskampagnen weiter entstigmatisiert

Der Weltgesundheitstag findet jährlich am 7. April statt und wird anlässlich der Gründung der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 1948 durchgeführt. Mit dem diesjährigen Thema «Depression: let’s talk», sollen Betroffene und ihre Angehörigen ermutigt werden, über Depression zu sprechen. Dies soll helfen, das mit Depressionen verbundene gesellschaftliche Stigma zu durchbrechen und dazu führen, dass sich mehr betroffene Personen Hilfe suchen.