Die Geschichte der Basler Psychiatrie: Einst schaute man am Sonntag den «Irren» zu

Ein schwieriges Kapitel in der Vergangenheit der Universitären Psychiatrischen Klinik (UPK) wurde heute thematisiert: Zwischen 1950 bis in die 1980er Jahre sollen Patientinnen und Patienten in der damaligen Psychiatrischen Universitätsklinik PUK Basel nicht zugelassene Medikamente zu sich genommen haben - ohne es zu wissen. Das Jahr 1953 gilt als Schaltjahr der Psychiatrie: Ab dann wurden Medikamente zur Beruhigung der Patientinnen und Patienten eingesetzt. Vorher gab es keine medikamentösen Therapien für psychisch kranke Menschen. Die Medikamente haben die Behandlung der psychischen Erkrankungen revolutioniert. Basel blickt auf eine lange Tradition in der Behandlung von psychisch erkrankten Patienten und Patientinnen zurück. Der Umgang war lange Zeit nicht so behutsam, wie dies heute der Fall ist.

Doch so war es nicht immer in Basel. Während Jahrzehnten wurden die «Irren» auf dem Barfüsserplatz zur Schau gestellt. Spätestens ab 1750 waren die Kranken, die «nit by zitlicher Vernunft sint» in der «Irren-Abteilung» des Almosen-Spitals auf dem Barfüsserplatz untergebracht. Sie wohnten in 22 düsteren Räumen. Viele verbrachten die Tage, wenn es die Temperatur erlaubte, jedoch draussen auf dem Hof. Die Zurschaustellung war auch Teil der Behandlung. Zur Freude der Baslerinnen und Basler, die am Sonntag die «Irren» auf dem Barfüsserplatz beobachteten.

Im 18. Jahrhundert waren die psychisch erkrankten Patientinnen und Patienten neben der Barfüsserkirche zuhause.

Neugierige Blicke

Der Markgräflerhof © UPK.

Doch nach knapp hundert Jahren fand ein Sinneswandel statt: Man wollte die psychisch Kranken vor den neugierigen Blicken schützen. Ab 1842 gehörte der Markgräflerhof dem Universitätsspital Basel. Die Adresse hinter dem Petersplatz sollte die «Irren» auf rücksichtsvolle Weise betreuen lassen. Es gab auch einen Garten, in dem die Patientinnen und Patienten einer Beschäftigung nachgehen konnten. Eine revolutionäre Einrichtung für diese Zeit. Doch die neue Adresse hielt die Baslerinnen und Basler nicht davon ab, am Wochenende trotzdem die «Wahnsinnigen» zu beobachten: Schnell entdeckten sie, dass die Fenster tief genug waren und man von der Hebelstrasse in den Aufenthaltsraum blicken konnte.

Eine moderne Anstalt in der modernen Welt

Bald war jedoch der Markgräflerhof zu klein. Zudem nahm die Psychiatrie in Basel einen immer wichtigeren Stellenwert ein, ab 1865 gab es den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universität Basel. Und schuf ein neues Bewusstsein in der Behandlung von psychisch Kranken: Es sei die Pflicht des modernen und zivilisierten Staates für die «Irren» in geeigneter Weise zu sorgen. Die Räume sollen heller sein, die Patientinnen und Patienten sollten, wenn möglich, einer Beschäftigung nachgehen können. Und so kam das Projekt «Friedmatt» ins Rollen.

Die Friedmatt im 19. Jahrhundert © UPK.

Ab 1874 konkretisierte sich das Bauprojekt ausserhalb der Stadt. Die Anstalt sollte 150 Betten haben. Acht getrennte Pavillons, eine getrennte Pflege von Männern und Frauen, die in je zwei Häuser für sogenannte «Ruhige» und «Unruhige» untergebracht wurden, es gab ein Pavillon für die «Pensionäre». Diese waren für die Versicherten erster Klasse.

Das Zimmer einer Pensionärin, einer 1. Klass-Versicherten Patientin. © UPK

Die Pavillon-Struktur verlieh der neuen Anstalt einen dorfähnlichen Charakter. Der grosse Park verstärkte noch dieses Gefühl, die alten Bäume wurden aus dem ehemaligen Friedhof Kannenfeld in die «Friedmatt» gebracht. Viele Menschen verbrachten ihr Leben in der Anstalt, für diese war ein Spaziergang im Garten eine willkommene Abwechslung.

Keine geraden Wege: Die Parkanlage der Friedmatt ©UPK.

Kein Weg im Park ist gerade, es gibt keine Ecken. So entdeckten die Insassen immer neue Wege. Dieser Gedanke der Landschaftsarchitekten war Mitte des 19. Jahrhunderts bahnbrechend. Waren zu dieser Zeit doch klare Strukturen gefragt.

Anbindung an die Stadt

Mit der Entwicklung von Medikamenten von psychisch Erkrankten in den 195er Jahren, änderte sich das Gesicht der Friedmatt: Die Gitter wurden von den Fenstern genommen, die Mauer um das Gelände abgerissen.

Mit den Medikamentenanwendungen konnte die Mauer rund um die «Friedmatt» 1954 entfernt werden. © UPK

Die Gitter vor den Fenstern verschwanden ebenfalls 1954. © UPK

Heute möchte die UPK ein Stück Normalität auf das Gebiet der Klinik bringen. Ein Spazierweg führt durch den grosszügigen und schönen Park, es finden Festivals statt und das Museum der PUK zeigt auf eindrückliche Weise, welchen weiten Weg die Behandlung von psychischen Krankheiten schon zurückgelegt worden ist.