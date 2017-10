Die Medizin-Nobelpreisträger seit 2007

Die Zahl der Cholera-Fälle im Jemen könnte dem Roten Kreuz zufolge bis Jahresende auf eine Million steigen. Die humanitäre Lage in dem Kriegsland sei katastrophal, sagte der Leiter der Delegation des internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Jemen, Alexandre Faite, am Freitag in Genf.