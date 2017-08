Drug Checking: Gesundheit vor Legalität

Das Bariatrische Zentrum am Claraspital hat sich als Referenzzentrum visitieren lassen und ist damit das zweite Spital in der Schweiz, in dem die Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders (SMOB) ein Audit vor Ort durchgeführt hat. Das Claraspital Bariatriezentrum ist das grösste der Nordwestschweiz und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung, ein hochspezialisiertes Angebot und eine international renommierte Forschung.