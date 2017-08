Eine korrekte Zahnstellung: Weit mehr als gut aussehen

Sie ist Voraussetzung für das Sprechen, Schlucken, Kauen und Atmen sowie für den korrekten Mundschluss. Eltern, die bei ihren Kindern Zahn- oder Kieferfehlstellungen vermuten, wird empfohlen, bei einem Kieferorthopäden die nötigen Abklärungen vornehmen zu lassen. Um eine funktionsfähige und ästhetisch ansprechende Zahnstellung zu erreichen, kann die Fehlstellung bei Bedarf mittels einer Spange oder anderen kieferorthopädischen Massnahmen behoben werden.

Doch nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene tragen immer häufiger eine Zahn-spange, weil sich die Zähne auch noch im Erwachsenenalter verschieben können. Bei Erwachsenen bieten sich insbesondere unauffällige oder gar unsichtbare Zahnspangen an.

Man unterscheidet ganz unterschiedliche Zahn- und Kiefer-Fehlstellungen. Manchmal stehen die Zähne des Oberkiefers deutlich vor jenen des Unterkiefers oder umgekehrt. Beim seitlichen Kreuzbiss ist der Oberkiefer im Verhältnis zum unteren Zahnbogen zu schmal, wodurch der Unterkiefer seitlich ausweichen muss. Engstände erschweren insbesondere die Zahnreinigung und können sowohl funk-tionell wie ästhetisch stören. Bei Kindern, die häufig an einem Nuggi oder an ihren Fingern lutschen, kann es zu einem offenen Biss kommen, bei dem sich trotz vollständigem Zusammenbeissen der Seitenzähne die oberen und unteren Frontzähne nicht berühren. Dies beeinträchtigt die Beissfunktion, die Sprache und die Lautbildung des Kindes. Beim so genannten Tiefbiss, werden die unteren Front-zähne von den oberen beim Zusammenbeissen fast vollständig abgedeckt, was zu einer starken Ab-nutzung der Frontzähne führt oder zu einem Einbiss in den Gaumen.

Häufig treten mehrere Fehlstellungen gleichzeitig in Kombination auf. Eine sorgfältige Diagnose und nachhaltige Behandlungsplanung kann jedoch Abhilfe schaffen. Ihr SSO-Zahnarzt berät Sie gerne und überweist Sie bei Bedarf an einen speziell ausgebildeten Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. Eine Liste aller offiziellen Fachzahnärzte für Kieferorthopädie sowie weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Schweizerischen Gesellschaft für Kieferorthopädie (www.swissortho.ch).