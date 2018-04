Eröffnung der Badesaison 2018: Korrektes Handeln bei Zahnunfällen

Dann ist es wichtig, dass entsprechend geschultes Personal korrekt und rasch handelt, um negative und langfristige Auswirkungen eines solchen Zahnunfalls zu verringern.

Die Zahnärztegesellschaften SSO beider Basel setzen sich mit ihrer gezielten Informationskampagne dafür ein, dass sowohl Betroffene wie auch Helfer im Falle eines Zahnunfalls rasch und richtig handeln können. Dank informiertem und gut instruiertem Personal können teure und unangenehme Spätfolgen von Zahnschäden minimiert oder sogar ganz vermieden werden. Die Zahnärztegesellschaften SSO beider Basel stellen deshalb allen Freibädern der Region wichtiges Informationsmaterial zum Thema Zahnunfall zur Verfügung. Falls gewünscht, bieten sie sogar Schulungen für Mitarbeitende von Freibädern sowie Trainern und Betreuern von Wassersportvereinen an.

Ausgeschlagene Zähne sind bis zum Notfalltermin beim Zahnarzt am besten in einer so genannten Zahnrettungsbox aufzubewahren. In dem mit Zellnährlösung gefüllten Schraubglas kann ein ausgeschlagener Zahn mehrere Stunden lang aufbewahrt werden, ohne dass die Zellen der Wurzeloberfläche absterben. Allfällige weitere Unfallverletzungen können so in Ruhe behandelt werden, bevor man den eigenen Zahnarzt oder den offiziellen 24-Stunden-Notfalldienst der Zahnärztegesellschaft SSO beider Basel (Tel. 061 261 15 15) kontaktiert. Zahnrettungsboxen sind in Apotheken erhältlich. Abgebrochene Zahnstücke sollen in Wasser aufbewahrt und zum Zahnarzt mitgebracht werden.

Zahnunfall! Was tun?

Bleibende Zähne können oft gerettet werden!

1. Ruhe bewahren und überlegt handeln

2. Bei starker Blutung auf Gaze oder Stoff-Taschentuch beissen, äusserlich Eiswürfel auflegen

3. Möglichst rasch Zahnarzt aufsuchen: Zahnärztlicher Notfalldienst Tel. 061 261 15 15

Zahn abgebrochen:

Suchen Sie das abgebrochene Stück und legen Sie es in Wasser ein.

Zahn stark gelockert oder verschoben:

Situation belassen, nicht am Zahn manipulieren. Nur vorsichtig zusammenbeissen.

Zahn ausgeschlagen:

Suchen Sie unbedingt den Zahn und fassen Sie nur die Zahnkrone, jedoch nicht die Zahnwurzel an. Niemals den Zahn reinigen, auch wenn er verschmutzt ist! Zahn so schnell wie möglich feucht lagern, am besten in spezieller Rettungsbox.

In jedem Fall:

Sofort den eigenen oder den SSO-Notfallzahnarzt aufsuchen

(Zahnärztlicher Notfalldienst Tel. 061 261 15 15).