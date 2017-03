Erster Masern-Todesfall in der Schweiz seit 2009

Rund 1300 Kinder sterben weltweit jeden Tag an einer Rotavirus-Infektion, welche die häufigste Ursache schwerer Durchfallerkrankungen ist. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" hat in Niger mit Erfolg einen Schluckimpfstoff getestet, der viele Opfer verhindern könnte, wie sie am Donnerstag mitteilte.