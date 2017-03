Forscher warnen: Multiresistente Tuberkulose auf dem Vormarsch

Dass Menschen an "Schwindsucht" sterben, klingt nach etwas, dass der Vergangenheit angehört. Tatsächlich sterben aber an Tuberkulose mehr Menschen als an jeder anderen Infektionskrankheit. 2015 waren es 1,8 Millionen Menschen weltweit, die meisten in Indien, Indonesien, China, Nigeria, Pakistan und Südafrika.

Bei 20 Prozent der Fälle ist der Erregerstamm gegen mindestens eines der wichtigsten Medikamente unempfindlich, bei 5 Prozent trägt das Tuberkulosebakterium eine sogenannte "Multi-Drug-Resistance" (MDR), ist also gleich gegen mehrere Medikamente resistent.

Schon die herkömmliche Behandlung der Lungenkrankheit mit Kombinationen verschiedener Antibiotika dauert Monate. Bei resistenten Stämmen kann sie Jahre dauern. Und die Sterberate liegt bei diesen Fällen hoch, zwischen 40 und 60 Prozent.

Fortschritte könnten verpuffen

Zwar gab es in jüngster Zeit eine kleine Anzahl neuer oder umfunktionierter Wirkstoffe gegen Tuberkulose, deren Wirkung könnte aber rapide verpuffen, warnen Forschende aus Südafrika und den USA anlässlich der Welt-Tuberkulose-Tages am Freitag in Kapstadt.

Ohne diagnostische Tests, um individuell die richtige Therapie einzusetzen, klare Richtlinien für den korrekten Einsatz der Medikamente und mehr Engagement der Gesundheitsbehörden werden auch diese neuen Waffen gegen Tuberkulose schnell abstumpfen, halten die Forschenden in einem Bericht fest, der im Fachblatt "The Lancet Respiratory Medicine" erscheint.

Besonders besorgt zeigen sie sich darin über Studien aus jüngerer Zeit, die nachgewiesen haben, dass MDR-Tuberkulose von Mensch zu Mensch übertragen wird. Früher ging man davon aus, dass diese Erreger weniger ansteckend seien und hauptsächlich durch unsachgemässe Einnahme der Medikamente entstünde. Tatsächlich stellten sich aber rund 96 Prozent der MDR-Fälle als von Mensch zu Mensch übertragen heraus. Aufgrund der globalen Mobilität kann sich MDR-Tuberkulose zudem weltweit ausbreiten.

Schweizer Engagement

Im Kampf gegen Tuberkulose ist auch das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut Swiss TPH stark engagiert. So stellten Forschende des Swiss TPH gemeinsam mit europäischen Partnern kürzlich im Fachblatt "Science" erste vielversprechende Ergebnisse zu einem neuen Wirkstoff vor, der zumindest in Mäusen resistente Tuberkulosebakterien abzutöten vermochte.

Ausserdem unterstützt das Institut klinische Studien mit neuen Medikamenten, und untersucht im Rahmen des PanACEA-Konsortiums (Pan-African Consortium for the Evaluation of Antituberculosis Antibiotics), wie MDR bei den Tuberkulosebakterien entstehen.

"Medikamentenresistente Tuberkulose steht nicht still, wir können es auch nicht", betonte David Doedy von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in einem Begleitkommentar zum Bericht in "The Lancet Respiratory Medicine". Während des nächsten Jahrzehnts könne es zu einer MDR-Tuberkulose-Epidemie nie dagewesenen Ausmasses kommen oder zu einem nie dagewesenen Rückgang der Krankheitslast. Darüber werden die globalen Bemühungen entscheiden.