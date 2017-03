Gesundheit Basel thematisiert Shoppingsucht mit Selbsttest

Um herauszufinden ob das eigene Kaufverhalten schon eine problematische Grenze überschritten hat, bietet Gesundheit Basel einen Selbsttest an. Durch einfache «Ja und Nein»-Fragen ist der Test in kurzer Zeit absolviert. Am Schluss bekommen Sie eine Schnellanalyse, wie es um ihre Einkaufgewohnheiten steht.

Den Test finden Sie hier.