Gesundheitsdepartement Basel-Stadt klärt über Patientenrechte auf

Schweizerinnen und Schweizer konsultieren durchschnittlich dreimal im Jahr ihre Ärztin oder ihren Arzt. Hinzu kommen zahnärztliche Behandlungen, Spital- oder Spitex-Pflege. Trotz der häufigen Kontakte zum Gesundheitswesen sind die gesetzlichen Bestimmungen, welche die Beziehung zu medizinischen Fachpersonen und die Rechte von Patientinnen und Patienten regeln, wenig bekannt.

Mit einer Informationsbroschüre will das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt diese Lücke schliessen und einen Beitrag zur Aufklärung über die Patientenrechte leisten. Ziel ist es, die Einwohnerinnen und Einwohner von Basel-Stadt in ihrer eigenverantwortlichen Rolle als Patientin oder Patient zu stärken. Die übersichtlich gestaltete und humorvoll illustrierte Broschüre enthält nebst den Patientenrechten Adressen von Organisationen in Basel-Stadt, welche weitere Auskünfte erteilen oder eine Beratung anbieten.

Die Broschüre liegt in Spitälern, Apotheken, Pflegeheimen und Patienten-Beratungsstellen im Kanton Basel-Stadt auf und ist gratis. Die Broschüre kann zudem beim Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, Bereich Gesundheitsversorgung bestellt werden. Die Broschüre und eine zweiseitige Kurzversion, die in 15 weiteren Sprachen verfügbar ist, kann auch unter www.gesundheitsversorgung.bs.ch gelesen und heruntergeladen werden.