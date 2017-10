Glyphosat-Anhörung schürt Misstrauen vieler Europaabgeordneter

Tollwut-Fall in Frankreich: Kind infizierte sich in Sri Lanka

In Frankreich ist bei einem zehnjährigen Kind Tollwut nachgewiesen worden. Es habe sich im August bei einem Aufenthalt in Sri Lanka infiziert, als es an einem Strand von einem Hund gebissen wurde, teilte die regionale Gesundheitsbehörde in Lyon am Dienstag mit.