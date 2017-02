Häufigste Todesursache Herz-Kreislauferkrankungen: Frauen mindestens genauso gefährdet wie Männer

Herr Cron, Frau Kessel, werden auch in Basel Männer tatsächlich auf potentielle Herzerkrankungen häufiger untersucht als die genauso gefährdeten Frauen?

Dr. Thomas A. Cron: So generell kann man das sicher nicht sagen. Wie auch in anderen Bereichen der Medizin gibt es aber auch bei Herz-Kreislauferkrankungen geschlechtsspezifische Unterschiede. So können gewisse diagnostische Tests – etwa das Belastungs-EKG – geschlechtsabhängig unterschiedlich zuverlässige Resultate ergeben. Es kann Unterschiede geben im Ansprechen auf Medikamente oder bezüglich Nebenwirkungen auf diese. Die Unterschiede existieren, sind aber bekannt und werden in der Regel berücksichtigt. Es ist meiner Meinung nach nicht korrekt zu sagen, dass Frauen in der Schweiz weniger behandelt werden, als Männer. Eine diesbezüglich noch bessere Sensibilisierung der Gesundheitsfachleute und weitere Aufklärungsarbeit bei den Patientinnen ist sinnvoll.

Dr. Arnheid Kessel: Auf jeden Fall ist das geschlechtsspezifische Thema absolut im Fokus und es wird nicht stiefmütterlich behandelt. Jahrelang waren Frauen in wissenschaftlichen Studien zwar unterrepräsentiert, inzwischen aber laufen sehr viele Forschungsarbeiten zu diesem Thema. Nationale gemeinnützige Fachorganisationen beteiligen sich an der Aufklärungsarbeit. Bei der Schweizerischen Herzstiftung gibt es zum Beispiel die «Frau und Herz-Initiative» mit einer entsprechenden Patienten-Broschüre, speziell an Frauen über 40 gerichtete Rauchstopp-Flyers, welche an Kiosken verteilt wurden etc. Man kann sich auch an die Schweizerische Herzstiftung wenden, wenn man in Frauenorganisationen, Berufsverbänden oder Sportvereinen organisiert ist und Vorträge oder Workshops mit Experten zum Thema organisieren möchte. Neu können Mann und Frau mit dem «Swiss Heart-Coach» seine individuelle Herz-Gesundheit testen und Vorschläge erhalten, wie diese verbessert werden könnte.

Kann es aber sein, dass Frauen weniger schnell den Arzt aufsuchen, wenn bei ihnen herzspezifische Probleme auftauchen, da sie diese selber falsch interpretieren?

Dr. Kessel: Das kann sein, denn gerade in der Gruppe der jüngeren Frauen, bei den unter 60-Jährigen, ist die Aufmerksamkeit nicht so sehr da. Dadurch, dass häufiger atypische Symptome auftreten, wird das auch oft falsch gedeutet und man geht später zum Arzt. Allerdings gibt es inzwischen auch Studien, die zeigen, dass die Beschwerden bei Frauen gar nicht so unterschiedlich oder anders sind als bei Männern. Eine Studie von Dr. Maria Rubini Giménez am Universitätsspital Basel hat bei Patientinnen mit Herzinfarkt u.a. untersucht, ob es spezifische Schmerzunterschiede im Vergleich zu Männern gibt. Sie hat festgestellt, dass die überwiegenden Symptome doch sehr ähnlich sind. Als Unterschiede fielen auf, dass Frauen häufiger Beschwerden in Form von Schmerzen haben, die länger als 30 Minuten dauern und dass die Beschwerden häufiger von der Brust in Rücken oder Hals ausstrahlen.

Wie äussert sich überhaupt der typische Schmerz beim Herzinfarkt?

Dr. Kessel: Der klassische Schmerz ist der Schmerz, auch Enge oder Brennen, hinter dem Brustbein, zentral, zum Teil eher rechts als links, zum Teil mit Ausstrahlung in Hals, Unterkiefer, Rücken oder Schulter. Es kommen auch Magen- oder Oberbauchschmerzen vor wie beim Unterwand-Infarkt. Bei Frauen ist es häufiger auch nur Übelkeit, Brechreiz oder Luftnot, was leider oft fehlgedeutet wird.

©Dt. Herzstiftung

Dr. Cron: Neben unterschiedlichen Beschwerde-Bildern kann auch das Bewusstsein für Herzprobleme geschlechts- und altersabhängig unterschiedlich sein. Als Beispiel, sofern bei Frauen ab Alter 50 der Blutdruck steigt, sind die Patientinnen oft überrascht, da dieser in der Vergangenheit immer tief war und sie deshalb eine Bluthochdruck-Krankheit gar nicht in Betracht ziehen. Anders bei Brustkrebs – diese Erkrankung kennen und fürchten die Frauen und wissen besser darüber Bescheid. Dabei ist es laut Statistik so, dass ab einem bestimmten Alter, also in der Menopause, kardiovaskuläre Krankheiten noch bedrohlicher werden können.

Heisst das also, dass Herz-Kreislauferkrankungen bei Frauen ab der Menopause wegen des sinkenden Östrogenspiegels zunehmen?

Dr. Cron: Das kann man so sagen. Bei Männern steigt das Risiko bereits ungefähr zehn Jahre vorher an. Deshalb ist die Komplikationsrate bei Frauen auch höher, da sie bei einem Infarkt meist älter sind als Männer.

Was ist bei den ersten Anzeichen eines Infarktes zu tun?

Dr. Cron: Ein Patient mit bekanntem Risiko für Herzinfarkt oder Hirnschlag, der die typischen Symptome spürt, muss unbedingt sofort die Rettung über die Notfallnummer 144 anrufen, um auf schnellstem Weg ins nächste Spital mit Herz- oder Hirnschlag-Zentrum und entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten zu kommen. Bei akutem Herzinfarkt ist die Therapie der Wahl ganz klar der Herzkatheter zur Wiedereröffnung des verschlossenen Infarktgefässes. Das betroffene Gefäss sollte möglichst innert 90 Minuten nach Schmerz-Beginn wieder offen sein. Die Zeit ist entscheidend, um den Herzmuskelschaden zu verhindern! «Time is muscle», kann man es umschreiben.

Dr. Kessel: Wenn man zu spät kommt, also nur wenige Stunden oder sogar einen Tag verstreichen lässt, stirbt der Bereich des Herzmuskels, der von der entsprechenden Herzkranzarterie versorgt wird, ab und vernarbt. Auch wenn man nachträglich die Durchblutung verbessern würde, wäre der bereits vernarbte Bereich nicht mehr zu retten.

Die Schweizerische Herzstiftung rät: Rasch und richtig reagieren: Bei jedem Angina pectoris-Anfall, der länger als 15 Minuten dauert und auf Nitroglyzerin-Präparate in Kapsel- oder Sprayform nicht anspricht, sollte über die Notfallnummer 144 sofort die Ambulanz gerufen werden. Auch ist es sinnvoll, dem Patienten gleich eine Tablette Aspirin® 500 mg in Wasser aufgelöst zu verabreichen.

Worauf sollen Frauen bei Herzproblemen besonders achten?

Dr. Kessel: Dass sie die Risikofaktoren sowie die Warnsignale eines drohenden Herzinfarktes nicht verpassen oder verdrängen! Bei Beschwerden, ähnlich wie sie oben beim Herzinfarkt beschrieben wurden, sprechen wir von Angina pectoris: Sie treten bei körperlicher Belastung oder aber auch bei psychischem Stress auf und können nach der Belastung innerhalb weniger Minuten zurückgehen – und eben nicht anhalten wie beim Infarkt. Es kann ein Infarkt drohen! Leider können bei einer Herzkranzgefässerkrankung auch ohne Infarkt Beschwerden in Ruhe auftreten – also atypisch, bedingt durch zusätzliche Vasospasmen, das sind krampfartige Verengungen eines Gefässes. Man weiss, dass dies auch gehäuft bei Frauen der Fall sein kann. Die korrekte, rechtzeitige Diagnose bleibt eine Herausforderung.

Wer ist betroffen?

Dr. Kessel: Bei 50 bis 60-jährigen Frauen mit typischer Angina pectoris hat noch nicht einmal jede zweite der Betroffenen eine Herzkranzgefässverengung, bei den Männern des gleichen Lebensalters mit typischer Angina pectoris sind es fast 80 Prozent. Das heisst, die Symptomatik selber ist leider weniger zuverlässig als bei den Männern und als im höheren Lebensalter. Dennoch sollten die Beschwerden ernst genommen und durch zusätzliche Belastungs-Tests weiter abgeklärt werden.

Dr. Cron: Bisher nicht erwähnt wurden Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel Vorhofflimmern, die ähnliche Beschwerden generieren können. Nochmals: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Angina pectoris und akutem Herzinfarkt. Das Herzkranzgefäss wird durch Cholesterin und Kalkablagerungen enger. Wenn es zu eng wird und unter Belastung zu wenig Blut fliessen kann, treten Angina-pectoris-Beschwerden auf. Der Infarkt, das heisst der plötzliche, schmerzhafte komplette Verschluss des Kranzgefässes durch ein zusätzliches Blutgerinnsel, kann auch einmal unter Belastung auftreten, häufiger jedoch unerwartet in Ruhe. Zum Beispiel in den frühen Morgenstunden im Bett. Hier müssen sich Frauen noch mehr bewusst sein, dass es auch ihnen passieren kann und sie lieber einmal zu viel als zu wenig die Nummer 144 wählen.

Verengungen der Herzkranzgefässe können mithilfe von Stents wieder durchgängig gemacht werden.

Dr. Kessel: Das ist in vielen Fällen möglich. Das betroffene Gefäss wird dabei im verengten Bereich zunächst mit Hilfe eines Ballonkatheters aufgedehnt. Zur Stabilisierung dieser Stelle wird nahezu immer ein Stent – ein röhrenförmiges kleines Gittergerüst – implantiert. Ob man eine Dilatation (Aufdehnung) mit Stent-Einlage vornehmen kann oder aber eine Bypass-Operation durchführen muss, hängt von Ausmass und Ort der Herzkranzgefässverengungen ab, aber zum Beispiel auch von Begleiterkrankungen wie Zuckerkrankheit, Nierenschwäche etc.

Der Zugangsweg für die Untersuchung und Aufdehnung der Herzkranzgefässe ist heute in den meisten Fällen die Pulsarterie am Unterarm, seltener die Leistenarterie. Die Haut über der Zugangs-Arterie wird dann örtlich betäubt. Es wird eine kleine Schleuse eingeführt, worüber schmerzfrei ein Katheter durch die Armarterie bis zum Abgang der Hauptschlagader aus dem Herzen vorgeschoben wird. Dann wird Kontrastmittel in die Herzkranzgefässe injiziert, um diese durch eine entsprechende Röntgendurchleuchtung sichtbar zu machen und mögliche Verengungen zu erkennen.

Koronarangioplastie ©Schweizerische Herzstiftung «Angina pectoris»

Wie viele dieser Stents könnten theoretisch gelegt werden?

Dr. Cron: Das kann man nicht generell sagen. Es hängt vom Zustand der Gefässe ab und es gibt Stents unterschiedlicher Längen. Das Ziel ist nicht, möglichst viele Stents einzusetzen – eher das Gegenteil: nur dort wo nötig. Gewisse Patienten benötigen über die Jahre mehrere Eingriffe und so kann die Anzahl Stents zunehmen. Mit Zunahme der Anzahl stellt sich jeweils die Frage ob nicht eine andere Behandlungsstrategie gewählt werden sollte, wie etwa Medikamente, Bypass-Operation.

Kann sich das Herz im Gegensatz zu einer Leber zum Beispiel nicht wieder regenerieren oder selber heilen?

Dr. Cron: Jein. Leider ist die Selbstheilung am Herzmuskel begrenzt. Wenn ein Muskel-Bereich komplett abgestorben und vernarbt ist, bleibt dies leider so. Man wird aber mit den Medikamenten sicherstellen, dass der Schaden möglichst begrenzt bleibt und der noch lebendige Herzmuskel optimale Arbeits-Bedingungen hat. Manchmal hat man Glück im Unglück und es ist nur ein Teil des Muskels abgestorben. In diesen Fällen kann man den «beleidigten respektive schlafenden Muskel» durch Verbesserung der Blutzufuhr wieder wecken (durch Wiedereröffnung oder Überbrückung des Herzkranzgefässes, sowie medikamentöser Behandlung), so dass sich die Pumpleistung zumindest teilweise erholt.

Wie sieht es bei Bypass-Operationen aus? Hier soll der Anteil an Frauen sogar höher liegen als bei Männern.

Dr. Cron: Etwa ein Drittel sind Frauen. Beim Bypass spielt das Alter eine Rolle. Wie bereits erwähnt sind die Frauen im Durchschnitt beim Infarkt ungefähr zehn Jahre älter. Die Gefässe sind in einem schlechteren Zustand und können weniger gut oder nicht mehr dilatiert werden. In diesen Fällen ist die Bypass-Operation unter Umständen eine gute Variante, sofern das Operationsrisiko nicht aufgrund von Begleiterkrankungen zu hoch ist. Die Komplikationsraten sind bei Frauen höher!

Bypass Operation: Verengungen im Bereich des vorderen und des seitlichen Astes der linken sowie der rechten Kranzarterie. Die Engstellen wurden durch Umleitung beider Brustwandarterien (rot) und eventuell durch einen Bypass aus Beinvenen (blau) überbrückt. ©Schweizerische Herzstiftung

Die Bypass-Operation ist nach wie vor eine grosse Operation, bei der das Brustbein auseinandergeschnitten werden muss.

Dr. Cron: Das ist die Standard-Operationsweise. Daneben gibt es heute verschiedene weniger oder minimal-invasive chirurgische Techniken, bei denen das Brustbein nicht mehr geöffnet werden muss und man von der Seite her operiert. In gewissen Fällen gibt es thorakoskopische Operationsmöglichkeiten, die so genannte «Schlüsselloch-Chirurgie». Die Öffnung des Brustbeins ist sicher und technisch einfach. Für Patienten ist jedoch häufig die Aussicht auf den kleineren Eingriff das ausschlaggebende Kriterium. Deshalb ist es sehr wichtig, dass im Krankenhaus ein gutes Herz-Team, bestehend aus Kardiologen, Herz-Chirurgen und Narkoseärzten, den Patienten bestmöglich berät und interdisziplinär betreut.

Was bedeutet eine Herzinsuffizienz oder Herzschwäche?

Dr. Kessel: Herzschwäche bedeutet, dass das Herz nicht in der Lage ist, ausreichend sauerstoff- und nährstoffreiches Blut zur Versorgung der Organe in den Organismus zu pumpen und/oder das verbrauchte venöse Blut wiederaufzunehmen. Hierdurch kann es zum Rückstau von Blut in Lunge oder Geweben kommen. Der Patient kann nur beschwerlich die Treppe hinaufgehen und bekommt schlecht Luft. Diese Herzschwäche kann ganz unterschiedliche Ursachen haben: die häufigsten sind Durchblutungsstörungen der Herzkrankgefässe und hoher Blutdruck. Auch hierbei gibt es tatsächlich geschlechtsspezifische Unterschiede. Bei Männern macht sich die Herzinsuffizienz häufiger mit einer verminderten Pumpleistung bemerkbar. Das heisst, es wird weniger Blut pro Herzschlag ausgeworfen. Bei Frauen ist ein höherer Anteil von Patientinnen zu sehen, die zwar noch eine erhaltene Auswurftätigkeit haben, wo aber der Druck im Herzinneren durch eine vermehrte Steifigkeit der Herzwand erhöht ist. Das ist zum Beispiel auch klassisch bei jahrelangem hohem Blutdruck, der schlecht behandelt war. Gerade bei älteren Frauen ist der Bluthochdruck ein Hauptrisikofaktor für diese Herzschwäche.

Wie kann Mann oder Frau sein respektive ihr Herz am besten schützen?

Dr. Cron: Die Vorsorge spielt eine enorme Rolle. Zu den klassischen Risikofaktoren gehören: Rauchen, Diabetes, hoher Blutdruck, hohe Blutfette, Übergewicht und Bewegungsmangel, sowie genetische Faktoren (familiäre Belastung). Die Veränderungen und Ablagerungen in den Arterien (Schlagadern) beginnen bereits in der Jugend.

Eine gesunde Lebensweise ist folglich keine Garantie, aber erhöht die Chance nicht an Herz-Kreislaufproblemen zu erkranken?

Dr. Cron: Das kann man sicher so sagen. Gerade in der Prävention ist das Gesundheitssystem mehr denn je gefordert. Es ist schwierig die Menschen für die Primärprävention zu motivieren, weil sie den Körper nicht spüren, bis er krank ist.

Dr. Kessel: Ich denke, dass man Prävention unbedingt auch in den Schulunterricht implementieren sollte. Es gibt bereits erfolgreiche Umsetzungen, wie zum Beispiel durch Dr. Thilo Burkard mit Team aus dem Unispital Basel, der das Nikotinstopp-Programm in die Schulen hineinträgt. In den Statistiken europäischer Länder wie Frankreich, zeigt sich, dass die Rate der Herzkreislauf-Erkrankungen bei Frauen sich hin zu jüngeren Lebensaltern verschiebt. Nikotin spielt dabei eine wesentliche Rolle. Mehr und mehr Bedeutung erhält im elektronischen Zeitalter auch die zunehmende Bewegungsarmut, die zu einer Verschärfung bestehender Risikofaktoren führt.

Welche Ernährung stärkt denn überhaupt das Herz?

Dr. Kessel: Das ist ganz klar die mediterrane Ernährung, wo Gewicht auf ungesättigte Fettsäuren wie Olivenöl und Rapsöl und dazu viel Gemüse, Salat, Obst, wenig Fleisch, eher Fisch gelegt wird.

Dr. Cron: Es gibt die Empfehlung mit den fünf Obst- oder Gemüsemahlzeiten pro Tag, den man ganz einfach befolgen kann. Eine Frucht beim Frühstück, eine beim Znüni oder Zvieri, und Salat oder Gemüse zu den Hauptmahlzeiten. In diesem Zusammenhang ist der nicht nur bei jungen Menschen bestehende Trend zum Fastfood eine ganz schlechte Entwicklung. Dazu kommen die diversen gesüssten, hochkalorischen Getränke.

Frauenherzen schlagen anders Die wichtigsten Eckdaten zum Herz der Frau: Herz einer Frau ca. 250 Gramm (Männer ca. 300 Gramm)

Durchmesser der Herzkranzgefässe ist geringer

Diabetes erhöht Risiko eines akuten Ereignisses bei Frauen stärker

Nach Wechseljahren sind Blutfettwerte oft ungünstiger und Blutdruck höher als bei Männern

Tabakkonsum erhört Gefahr eines Infarkts, eines Hirnschlags oder einer Krebserkrankung. Da dadurch auch der Hormonhaushalt gestört wird, beeinflusst das Rauchen alle Abschnitte eines Frauenlebens

Frauen reagieren auf Medikamente anders als Männer

Frauen sind beim Infarkt durchschnittlich 10 Jahre älter als Männer. Mit den Altersjahren erhöht sich die Sterblichkeit, weshalb Frauen beim Infarkt häufiger sterben als Männer.

Unterschied beim Notfall: Herzinfarkt kann sich bei Frauen anders äussern als mit den typischen Brustschmerzen, wodurch vielfach Zeit verloren geht.