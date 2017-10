Hippokratischer Eid für Ärzte überarbeitet

Puff in der Praxis: Warum Basler so viel Zeit im Wartezimmer verbringen

Das Wartezimmer ist eine Tabuzone. Ungeduldige Patienten sind das eine. Aber das Management in der Praxis ist ein anderes Problem, weshalb Baslerinnen und Basler so lange in Wartezimmern hocken: Es geht um zu volle Terminkalender, Konsultationen wegen jedem Wehwehchen – und eine neue Haltung gegenüber dem Onkel Doktor.