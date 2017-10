Hohe Zufriedenheit bei den Spitalpatienten

An der Erhebung des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) beteiligten sich im September 2016 rund 200 Akutspitäler und Kinderkliniken. Dabei kreuzten 60 Prozent der befragten Patienten bei der Hälfte der Fragen den höchsten Wert an, wie der ANQ am Donnerstag mitteilte.

Fast neun von zehn Befragten stuften die Dauer ihres Spitalaufenthalts als "genau richtig" ein. Besonders gute Noten erhielt die Kommunikation mit Ärzteschaft und Pflegepersonal. Auf einer Skala von 1 bis 5 wurde die Möglichkeit, Fragen zu stellen, mit 4,46 Punkten bewertet, der Erhalt plausibler Antworten mit 4,51.

Am meisten Verbesserungspotential weisen in den Augen der Befragten die Organisation des Spitalaustritts und die Behandlungsqualität auf. Dafür gab es Durchschnittsnoten von 3,94 respektive 4,16. Weil die Antwortskala 2016 angepasst wurde, können die Ergebnisse nicht direkt mit früheren Umfragen verglichen werden.

Viel Zuspruch von Eltern

Der ANQ führt die Befragung in Aktuspitälern seit 2009 durch. Eltern von hospitalisierten Kindern und Jugendlichen werden seit 2013 um ihre Meinung gebeten. Hier sind die Resultate ebenfalls auf sehr hohem Niveau stabil, wie der ANQ weiter schreibt. 2016 vergaben die Eltern im Schnitt über 8 von 10 möglichen Punkten.

Die Frage, ob die Kinder mit Respekt und Würde behandelt wurden, erreichte mit 9,32 Punkten die höchste Zustimmung. Sehr gut wurde auch die Verständlichkeit der Antworten von Pflegenden (8,76) und Ärzten (8,73) eingeschätzt. Für die Betreuungsqualität bekamen die Kinderkliniken die Note 8,64.

Mit der Umfrage bezweckt der ANQ, die Patientenzufriedenheit landesweit zu vergleichen und den Spitälern eine Grundlage für die Analyse ihrer Dienstleistungen zu geben. Zu seinen Mitglieder gehören der Spitalverband H+, der Krankenkassenverband santésuisse, die Sozialversicherer und die Kantone.