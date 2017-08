Ibuprofen erhöht den Blutdruck bei Arthrose-Patienten

Die Horrorvorstellung schlechthin: Man kommt als ansonsten kern Gesunder mit einem Beinbruch ins Spital und infiziert sich erst dort dann an einer schweren Infektion. So ergeht es in der Schweiz jährlich rund 70’000 Patienten, die an Spitalinfektionen erkranken, 2'000 gar sterben daran. Spitalhygiene ist lebenswichtig wichtig.