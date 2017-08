Immer mehr Menschen leiden an chronischen Lungenerkrankungen

Immer mehr Menschen weltweit sind von Asthma und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen ("chronic obstructive pulmonary diseases", COPD) betroffen. Beide Krankheiten zusammen kosteten 2015 rund 3,6 Millionen Menschen das Leben. Davon berichten Forschende um Theo Vos von der University of Washington in Seattle im Fachblatt "The Lancet Respiratory Medicine".

Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler Zahlen zu COPD und Asthma aus dem Zeitraum von 1990 bis 2015 verglichen. Insbesondere Bevölkerungswachstum und steigende Lebenserwartung führen demnach zu einem Anstieg der Gesamtzahlen, schrieb das Fachjournal in einer Mitteilung. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen mit den Krankheiten und den damit verbundenen Einschränkungen leben.

Entwicklungsländer am stärksten belastet

Die Gesundheitslast ist dabei aber - wie bei vielen Erkrankungen - nicht gleichermassen über den Globus verteilt: Die grösste Gesundheitslast durch COPD und Asthma tragen Entwicklungsregionen, wie die Zahlen von 2015 zeigen. Darunter Papua Neuguinea, Indien, sowie afrikanische Staaten. 2015 starben der Studie zufolge weltweit 3,2 Millionen an COPD, rund 400'000 mehr als 1990. Die Anzahl der Betroffenen stieg im gleichen Zeitraum von 121 auf 174,5 Millionen.

Die nach Ländern aufgeschlüsselten Daten zeigen für diesen Zeitraum in der Schweiz einen leichten Anstieg der Häufigkeit von COPD: Waren 1990 noch 2525 von 100'000 Einwohnern betroffen, waren es 2015 bereits 2621. Bei Asthma hingegen gingen die Schweizer Zahlen in besagtem Zeitraum zurück: von 7500 pro 100'000 in 1990 auf knapp 6000 in 2015.

Eine gewisse Unsicherheit stecke jedoch in den weltweiten Zahlen, räumen die Forschenden ein. Grund dafür seien Abweichungen bei der Definition von COPD und Asthma von Land zu Land. Eine klarere, global gültige Definition und bessere Kenntnisse über die Erkrankungen würden helfen, Fälle genauer zu erfassen, so die Forscher. COPD und Asthma liessen sich verhindern oder behandeln, jedoch würden viele Fälle - auch wegen der unklaren Definition - nicht erkannt, falsch diagnostiziert oder unterbehandelt.

Zu wenig beachtet

"COPD und Asthma tragen wesentlich zur Last der nicht-übertragbaren Erkrankungen bei", kommentierte Studienleiter Vos gemäss der Mitteilung. Obwohl sie vermeidbar oder behandelbar seien, erhielten diese Erkrankungen jedoch deutlich weniger Aufmerksamkeit als beispielsweise Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs oder Diabetes.

Die grössten Risikofaktoren für COPD sind Rauchen und Luftverschmutzung. Letztere insbesondere auch im Haushalt durch Heizen und Kochen mit Holzfeuer, worauf ein grosser Teil der Weltbevölkerung angewiesen ist. Die Studienautoren rufen die Staaten daher zu verstärkten Massnahmen gegen diese Risiken auf. Für Asthma seien die Ursachen weniger klar, hiess es in der Mitteilung, allerdings erhöhe auch hier Zigarettenkonsum das Risiko.

In einem Begleitkommentar zu der Studie schrieb Onno van Schayck von der Universität Maastricht, eine Vielzahl von Initiativen sei weltweit bereits gegen das Rauchen vorgegangen - mit messbaren Effekten auf die Gesundheit. Nun sei es an der Zeit, die Luftverschmutzung - besonders auch in Innenräumen - anzugehen.