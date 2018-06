Intensives Fussballtraining in der Jugend erhöht Risiko für Entwicklung von O-Beinen signifikant

Mit Beginn der Fussball-Weltmeisterschaft am gestrigen Donnerstag greift weltweit wieder das Fussball-Fieber um sich. Pünktlich zum Anpfiff der Fussball-WM veröffentlicht das Deutsche Ärzteblatt in seiner aktuellen Ausgabe einen wissenschaftlichen Artikel der Arbeitsgruppe 3D-Chirurgie der Klinik für Allgemeine, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie am Klinikum der Universität München zu der landläufig gerne gestellten Frage: Haben Fussballspielerinnen und Fussballspieler vermehrt O-Beine?