Kalorienarme Süssstoffe könnten dick machen

Novartis und Medicines for Malaria Venture (MMV) haben eine Patientenstudie mit KAF156 eingeleitet, einem Malariamedikament der nächsten Generation, das eine potenzielle Therapie zur Behandlung arzneimittelresistenter Stämme des Malariaerregers darstellt. Die Studie untersucht die Wirksamkeit von KAF156 in Kombination mit einer neuen, verbesserten Formulierung des bestehenden Malariamedikaments Lumefantrin. Das erste Studienzentrum in Mali ist betriebsbereit. Weitere 16 Zentren in insgesamt neun Ländern in Afrika und Asien sollen in den kommenden Monaten folgen.