Kardiologe Thomas Lüscher verlässt Zürcher Universitätsspital

An der Universität Zürich wird Lüscher im Bereich Grundlagenforschung in der Kardiologie als Professor ad personam in einem 20-Prozent-Pensum weiterhin beschäftigt sein, wie das USZ am Mittwoch mitteilte.

Lüscher war wesentlich an der Bildung des Universitären Herzzentrums am USZ beteiligt, das 2013 eröffnet wurde. Hier arbeiten Kardiologen und Herzchirurgen Hand in Hand.

Zum interimistischen Leiter der Klinik für Kardiologie hat der Spitalrat den Leitenden Arzt Felix Tanner ernannt. Dieser ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Bereich der Kardiologie tätig, zuletzt als Leiter der Abteilung Echokardiographie am USZ.

Das Universitäre Herzzentrum des USZ wird von Francesco Maisano, dem Direktor der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie, weitergeführt.