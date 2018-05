Krebsliga: Schädlichen Auswirkungen werden von Tabak zu oft unterschätzt

Die schädliche Wirkung von Tabak wird oft unterschätzt, denn das Risiko für eine Erkrankung verhält sich nicht proportional zur Menge der konsumierten Zigaretten.

Mit jedem inhalierten Zug Tabak gelangen mindestens 70 krebserregende Stoffe in den Körper. Bereits eine Zigarette pro Tag richtet deshalb verhältnismässig grossen Schaden an. Mit Tabakrauch können Körperzellen nur sehr schlecht fertigwerden. Ihr natürlicher Reparaturmechanismus wird durch das Rauchen erheblich gestört.

Zudem macht der Konsum von Nikotin körperlich sehr schnell süchtig und die Entwicklung von alltäglichen Gewohnheiten, bei denen zur Zigarette gegriffen wird, wie etwa während der Kaffeepause im Büro, an der Bushaltestelle oder nach dem Essen, führt zu einer psychischen Abhängigkeit. Diese Mechanismen zu durchbrechen und mit dem Rauchen aufzuhören, ist nicht einfach.

Telefonische Beratung der Krebsliga hilft beim Rauchstopp

Ein erfolgreicher Rauchstopp beginnt deshalb nicht erst nach der letzten Zigarette. Catherine Abbühl, Leiterin der Rauchstopplinie von der Krebsliga, empfiehlt, sich bereits im Vorfeld Situationen zu notieren, in denen normalerweise zur Zigarette gegriffen wird, etwa beim Warten auf den Zug oder in der Kaffeepause. Dann können sich Alternativen in Form von Ablenkungen für Hand, Kopf und Mund überlegt werden.

Der eigentliche Rauchstopp erfolgt am besten nach der «Schlusspunktmethode», ohne langsames Reduzieren. Anschliessend ist es wichtig, dem Verlangen nach einer Zigarette mit aller Kraft zu widerstehen. Während dieser Zeit kann man stattdessen einen Apfel essen, Zähne putzen oder sich die Hände massieren. Unterstützung bietet auch die Rauchstopplinie. Ausgebildete Fachpersonen coachen hier in mehreren kostenlosen und vertraulichen Gesprächen von den Vorbereitungen bis hin zur Stabilisierung nach einem Rauchstopp.

Volksinitiative «JA zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabakwerbung»

Eine besonders wichtige Zielgruppe für Tabakkonzerne sind Jugendliche. 65 Prozent der Raucherinnen und Raucher geben an, vor ihrem 20. Lebensjahr zur ersten Zigarette gegriffen zu haben. Um Kinder und Jugendliche wirksam vor Tabakwerbung schützen zu können, haben Schweizer Gesundheitsorganisationen eine Volksinitiative lanciert, welche Werbung für Tabakprodukte derart beschränken will, dass sie Kinder und Jugendliche nicht mehr erreicht.

Derzeit werden Unterschriften für die Volksinitiative «Ja zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabakwerbung» gesammelt.